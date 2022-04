TIM aggiunge 36 nuove località alla sua copertura 5G

Con una modifica all’elenco ufficiale, TIM ha annunciato le 36 nuove località che risultano adesso coperte dalla sua rete 5G. Lanciata nel 2019, la tecnologia 5G del vettore permette di raggiungere prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali, fino a 2 Gbit/s con gli smartphone e i device compatibili.

L’aggiornamento della lista prosegue l’intento di TIM di provvedere alla copertura dell’intero territorio nazionale entro il 2025. Tra le nuove località spiccano Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo. Tra le località turistiche ecco Porto Empedocle, Rimini e Sirmione. Risulta aggiunta anche Monza, autodromo compreso (il primo in Europa), che però era già stata segnalata in precedenza.

TIM 5G: l’elenco completo delle nuove città raggiunte dalla rete super veloce

La lista presente sul sito ufficiale TIM è suddivisa in tre differenti categorie.

Città in 5G

Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo.

Località turistiche in 5G

Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione.

Altre località in 5G

Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano.

La lista è in continuo aggiornamento. L’operatore precisa che il servizio 5G potrebbe essere disponibile solo in alcune zone delle località e città elencate, in attesa che venga estesa a tutto il territorio.

La rete 5G TIM è la n°1 in Italia secondo un’analisi condotta da Ookla basata sui dati Speedtest Intelligence raccolti sulle velocità mediane di download e upload in Italia da ottobre 2021 a marzo 2022. L’operatore propone diverse offerte per attivare il piano 5G, sia per quanto riguarda le tariffe, sia per l’acquisto di uno smartphone compatibile.