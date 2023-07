TIM conferma rimodulazione settembre 2023: fino 2,99 euro in più al mese

Non bastava la rimodulazione TIM di giugno 2023 a rendere più nervosi i clienti dell’operatore italiano. La società di Pietro Labriola sta comunicando proprio in questi giorni che un altro scaglione di clienti di rete mobile verrà coinvolto nella rimodulazione di fine agosto 2023, la quale prevede un aumento del costo mensile dell’offerta tariffaria in uso fino a 2,99 euro. Solo in alcuni casi si ricevono bonus particolari; altrimenti, si può sempre rifiutare l’aumento del prezzo mensile.

TIM conferma rimodulazione di agosto 2023

Stando a quanto riportato anche da MondoMobileWeb, dalla mattinata di ieri 6 luglio 2023 TIM ha cominciato a informare i clienti interessati tramite SMS personalizzati e con una informativa nella sezione “News e Modifiche contrattuali” del sito web TIM.

Nel messaggio si legge: “Per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 28 agosto la tua offerta avrà un costo di 2 euro al mese in più. In alternativa, puoi continuare ad avere gli stessi contenuti della tua attuale offerta, aderendo con SMS gratuito con testo NOVAR ON al 40916 entro il 28 luglio. Recesso senza penali, né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 30/9. Maggiori info su […], al 409164 o nei negozi TIM”.

Di conseguenza, una porzione di clienti non specificata verrà informata di un incremento tariffario fino a 2,99 euro al mese (potrebbero essere 1, 2 euro o altre cifre intermedie) con possibilità di ottenere minuti illimitati di chiamate, 50 Giga in più per la rete mobile sin da subito, oppure accesso al 5G.

In alternativa, i clienti interessati possono sempre utilizzare il comando “NOVAR ON” per rifiutare la rimodulazione e rimanere con il proprio pacchetto dati. Infine, resta comunque effettuabile il recesso o cambio operatore senza penali o costi di disattivazioni, mantenendo però eventuali rateizzazioni ancora attive.