Tim Cook è preoccupato per la produzione di iPhone 17, perché?

Riuscirà Apple a lanciare il suo prossimo iPhone 17 a settembre come ogni anno? Secondo fonti vicine alle fabbriche cinesi, la produzione del nuovo modello sarebbe in crisi a causa della carenza di un materiale di produzione fondamentale, un tipo di fibra di vetro chiamata low-CTE fiberglass. Cos’ha di tanto particolare? Ha un bassissimo coefficiente di espansione termica, il che la rende perfetta per sopportare le variazioni di temperatura senza deformarsi.

Tim Cook in ansia per l’uscita dell’iPhone 17

La situazione è talmente critica, che Tim Cook in persona avrebbe preso in mano la questione, contattando quotidianamente il partner responsabile dell’assemblaggio per monitorare gli sviluppi. La fibra di vetro low-CTE fiberglass dissipa il calore, che varia più volte durante le fasi di costruzione dei recenti smartphone. Riduce lo stress sui componenti del dispositivo, consentendo di ottenere prestazioni e finiture ottimali. Perché le scorte di questa fibra di vetro si stiano esaurendo non è dato saperlo. Ma si dice che anche altri produttori abbiano le stesse difficoltà di approvvigionamento.

L’uscita dell’iPhone 17 è particolarmente importante per Apple. Secondo le informazioni già emerse, i prossimi dispositivi dell’azienda adotteranno un design completamente nuovo. Con una fascia piuttosto ampia sul retro per ospitare i sensori fotografici – ma anche una variante Air con un profilo super sottile (dovrebbe essere di 5,5 millimetri).

Apple rischia di rimandare il lancio dell’iPhone 17

Al di là delle scorte, queste difficoltà di produzione creano un nuovo problema da risolvere per Tim Cook. Anche se Apple è stata appena esentata dall’esorbitante dazio del 145% su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti dalla Cina, l’impatto delle misure di ritorsione cinesi sta complicando i piani dell’azienda.

Apple è stata costretta a rivedere rapidamente parte della sua catena di approvvigionamento globale, anche prima che l’attuale inquilino della Casa Bianca decidesse di esentarla dai dazi. Queste decisioni hanno probabilmente già generato costi significativi per l’azienda. Ma riducono anche il tempo a disposizione per lanciare una nuova generazione di iPhone ogni anno.

A meno di un miracolo, l’azienda potrebbe essere costretta a spostare la finestra di lancio dell’iPhone 17 di almeno qualche settimana.