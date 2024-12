Tim Cook promette che Apple Intelligence sarà sempre gratuita

Tim Cook, CEO di Apple, ha parlato a lungo del futuro dell’azienda e in particolare dello sviluppo di Apple Intelligence, i suo servizio di intelligenza artificiale.

I discorsi di Apple e del suo grande capo Tim Cook sono rari, quindi bisogna valutare il peso di ogni parola, di ogni frase. Quando Tim Cook accetta di rilasciare un’intervista, ogni sua affermazione viene analizzata al microscopio.

Apple Intelligence resterà gratuita, parola di Tim Cook

In questa lunga intervista di Wired il capo di Apple parla degli ultimi progetti dell’azienda, e naturalmente di Apple Intelligence, la star del momento. Alla domanda sul costo di questa funzione, Tim Cook assicura che non si è mai pensato di far pagare agli utenti questa nuova opzione.

Il CEO di Apple ha spiegato che questa suite di intelligenza artificiale è una delle caratteristiche principali del suo sistema operativo e dal momento che Apple Intelligence è completamente integrata in iOS, sarebbe difficile renderla un’opzione a pagamento (e quindi sviluppare un intero ecosistema che operi senza Apple Intelligence). Tuttavia, questo modo di lavorare con l’intelligenza artificiale è piuttosto unico.

Per il momento, tutte le principali aziende che si sono lanciate nel mercato dell’intelligenza artificiale l’hanno resa una funzione esterna a pagamento. Questo è l’unico modo per ridurre gli enormi costi operativi. OpenAI offre un abbonamento per ChatGPT Plus, Microsoft fa lo stesso per Copilot e persino Google, con Gemini, ha lanciato l’upgrade Advanced.

Apple potrebbe aver acquistato ChatGPT?

Nella stessa intervista, si apprende che Apple stava discutendo con OpenAI per integrare ChatGPT su iPhone. Se queste discussioni fossero andate a buon fine, Apple avrebbe potuto investire diversi milioni di dollari (o addirittura miliardi) in OpenAI.

Secondo Tim Cook, l’azienda di Cupertino ha cambiato idea all’ultimo momento. Storicamente, Apple non ha mai investito in società terze, preferendo concludere acquisizioni per consolidare la propria posizione, come nel caso di Shazam e Beats by Dre.

Più recentemente, la start-up canadese Darwin AI è entrata nell’ecosistema Apple per una somma sconosciuta. L’azienda con sede in Ontario era in anticipo sui tempi in settori come la miniaturizzazione dell’intelligenza artificiale. In particolare, lavorava a stretto contatto con Nvidia.