Jony Ive lascia Apple, capitolo terzo. Dopo la notizia del prossimo addio alla mela morsicata da parte di uno dei suoi volti più rappresentativi e la pubblicazione di report secondo i quali la decisione sarebbe stata in qualche modo riconducibile a uno scarso interesse da parte di Tim Cook per tutto ciò che riguarda design e sviluppo dei prodotti, il CEO di Cupertino interviene sulla questione.

Lo fa con un messaggio affidato alla redazione di NBC News, definendo senza troppi giri di parole “assurde” le voci comparse su Bloomberg e Wall Street Journal. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, l’email inviata da Cook alla testata d’oltreoceano.

La storia è assurda. Un sacco di supposizioni e le conclusioni che ne sono state tratte non rispecchiano la realtà. Dimostrano una scarsa conoscenza del lavoro svolto da parte del team addetto al design e da parte di Apple. Vengono rappresentati in modo distorto le relazioni, le decisioni e gli eventi al punto che non riconosciamo l’azienda descritta.