 TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti
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TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti

Problemi in corso per la rete TIM: tutti gli aggiornamenti.
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Problemi in corso per la rete TIM: tutti gli aggiornamenti.
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Da un’ora circa, il portale Downdetector sta registrando molte segnalazioni relative a un down della rete TIM. Il grafico qui sotto mostra la situazione attuale. Aggiorneremo l’articolo con tutte le novità, appena disponibili.

Le segnalazioni per il down di TIM

Il down della rete TIM: cosa sta succedendo?

Ci sono feedback relativi a malfunzionamenti anche per gli operatori Kena Mobile e PosteMobile che utilizzano la stessa infrastruttura. Era accaduto lo stesso anche pochi giorni fa, quando si è verificata un’anomalia molto simile, risolta in poco più di un’ora.

Aggiornamento (2 ottobre 2026, 16:31)

Le segnalazioni sono in diminuzione, ma ancora elevate. L’operatore non ha rilasciato dichiarazioni, non è dato a sapere si si tratta di un problema circoscritto a un’area specifica. Continuiamo a monitorare.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Pubblicato il 2 ott 2026

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Pubblicato il
2 ott 2026
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