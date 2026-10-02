TIM down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti

Da un’ora circa, il portale Downdetector sta registrando molte segnalazioni relative a un down della rete TIM. Il grafico qui sotto mostra la situazione attuale. Aggiorneremo l’articolo con tutte le novità, appena disponibili.

Il down della rete TIM: cosa sta succedendo?

Ci sono feedback relativi a malfunzionamenti anche per gli operatori Kena Mobile e PosteMobile che utilizzano la stessa infrastruttura. Era accaduto lo stesso anche pochi giorni fa, quando si è verificata un’anomalia molto simile, risolta in poco più di un’ora.

Aggiornamento (2 ottobre 2026, 16:31)

Le segnalazioni sono in diminuzione, ma ancora elevate. L’operatore non ha rilasciato dichiarazioni, non è dato a sapere si si tratta di un problema circoscritto a un’area specifica. Continuiamo a monitorare.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.