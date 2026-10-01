 Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente
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Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente

Che sia un viaggio di lavoro, una vacanza o una crociera in mezzo al mare, con Saily eSIM hai una connessione dati veloce e conveniente.
Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente
Telecomunicazioni
Che sia un viaggio di lavoro, una vacanza o una crociera in mezzo al mare, con Saily eSIM hai una connessione dati veloce e conveniente.
Saily - Canva
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Che sia un viaggio per lavoro, una vacanza o una crociera in mezzo al mare, con Saily eSIM hai una connessione dati veloce e conveniente, senza roaming, anche all’estero. Cosa stai aspettando? Scegli la destinazione o la compagnia di crociera tra quelle disponibili! Hai oltre 200 Paesi e poco meno di 30 compagnie tra cui scegliere.

Viaggia con Saily

Saily eSIM: tutte le compagnie di crociera tra cui scegliere

Con Saily eSIM hai a disposizione 28 compagnie di crociera tra cui scegliere per viaggiare con una connessione dati sempre attiva, anche in mezzo al mare.

  • Aroya Cruises
  • Azamara
  • Carnival Cruise Line
  • Celebrity Cruises Inc
  • CFC
  • Cordelia Cruises
  • Disney Cruise Line
  • Explora Journeys
  • Exploris
  • Four Seasons Yachts
  • Fred Olsen Cruise Lines
  • Hapag-Lloyd Cruises
  • Holland America Line
  • Japan Grace
  • MSC Cruises
  • Norwegian Cruise Line
  • Oceania Cruises
  • P&O Ferries Ltd
  • Princess Cruises
  • Regent Seven Seas
  • Resorts World Cruises
  • Ritz-Carlton Yacht Collection
  • Royal Caribbean International
  • Seabourn Cruise Line
  • Silversea
  • TUI Cruises
  • Virgin Voyages
  • Windstar Cruises

Oltre 200 destinazioni

Grazie ai piani dati Saily eSIM hai oltre 200 destinazioni tra cui scegliere.

  • Afghanistan – Da 4,99 €
  • Albania – Da 3,49 €
  • Algeria – Da 7,99 €
  • Andorra – Da 3,49 €
  • Anguilla – Da 7,49 €
  • Antigua e Barbuda – Da 7,99 €
  • Antille Olandesi – Da 8,99 €
  • Arabia Saudita – Da 3,99 €
  • Argentina – Da 4,49 €
  • Armenia – Da 7,99 €
  • Aruba – Da 7,49 €
  • Australia – Da 3,49 €
  • Austria – Da 1,99 €
  • Azerbaigian – Da 5,49 €
  • Bahamas – Da 7,99 €
  • Bahrein – Da 4,49 €
  • Bangladesh – Da 3,49 €
  • Barbados – Da 7,99 €
  • Belgio – Da 3,49 €
  • Belize – Da 7,99 €
  • Benin – Da 7,49 €
  • Bermuda – Da 5,99 €
  • Bolivia – Da 6,99 €
  • Bonaire – Da 6,99 €
  • Bosnia ed Erzegovina – Da 4,49 €
  • Botswana – Da 5,99 €
  • Brasile – Da 3,49 €
  • Brunei – Da 11,49 €
  • Bulgaria – Da 1,99 €
  • Burkina Faso – Da 5,49 €
  • Cambogia – Da 5,49 €
  • Camerun – Da 4,49 €
  • Canada – Da 4,49 €
  • Capo Verde – Da 8,99 €
  • Ciad – Da 5,49 €
  • Cile – Da 4,49 €
  • Cina – Da 3,99 €
  • Cipro – Da 3,49 €
  • Colombia – Da 4,49 €
  • Corea del Sud – Da 3,49 €
  • Costa Rica – Da 6,99 €
  • Costa d’Avorio – Da 7,99 €
  • Croazia – Da 3,49 €
  • Curaçao – Da 6,99 €
  • Danimarca – Da 3,49 €
  • Dominica – Da 6,99 €
  • Ecuador – Da 5,49 €
  • Egitto – Da 7,99 €
  • El Salvador – Da 5,49 €
  • Emirati Arabi Uniti – Da 7,99 €
  • Estonia – Da 3,49 €
  • Fiji – Da 6,99 €
  • Filippine – Da 3,49 €
  • Finlandia – Da 3,49 €
  • Francia – Da 3,49 €
  • Gabon – Da 5,49 €
  • Gambia – Da 8,99 €
  • Georgia – Da 4,49 €
  • Germania – Da 3,99 €
  • Ghana – Da 5,99 €
  • Giamaica – Da 7,99 €
  • Giappone – Da 3,49 €
  • Gibilterra – Da 3,49 €
  • Giordania – Da 4,49 €
  • Grecia – Da 3,99 €
  • Grenada – Da 6,99 €
  • Groenlandia – Da 6,99 €
  • Guadalupa – Da 3,49 €
  • Guam – Da 6,99 €
  • Guatemala – Da 5,49 €
  • Guernsey – Da 4,49 €
  • Guinea – Da 6,99 €
  • Guinea-Bissau – Da 5,99 €
  • Guyana – Da 5,99 €
  • Guyana francese – Da 3,49 €
  • Haiti – Da 7,49 €
  • Hawaii – Da 3,49 €
  • Honduras – Da 5,49 €
  • Hong Kong – Da 3,49 €
  • India – Da 3,49 €
  • Indonesia – Da 4,49 €
  • Iraq – Da 3,49 €
  • Irlanda – Da 3,49 €
  • Islanda – Da 3,49 €
  • Isola di Man – Da 3,99 €
  • Isole Cayman – Da 7,99 €
  • Isole Faroe – Da 3,49 €
  • Isole Marianne Settentrionali – Da 6,99 €
  • Isole Turks e Caicos – Da 7,99 €
  • Isole Vergini Americane – Da 3,49 €
  • Isole Vergini Britanniche – Da 7,99 €
  • Israele – Da 3,49 €
  • Italia – Da 3,49 €
  • Jersey – Da 3,49 €
  • Kazakistan – Da 3,49 €
  • Kenya – Da 6,99 €
  • Kirghizistan – Da 5,99 €
  • Kosovo – Da 5,49 €
  • Kuwait – Da 3,99 €
  • La Riunione – Da 3,49 €
  • Lesotho – Da 7,49 €
  • Lettonia – Da 3,49 €
  • Liberia – Da 4,99 €
  • Liechtenstein – Da 3,49 €
  • Lituania – Da 3,49 €
  • Lussemburgo – Da 3,49 €
  • Macao – Da 3,49 €
  • Macedonia del Nord – Da 6,99 €
  • Madagascar – Da 5,99 €
  • Malawi – Da 6,99 €
  • Malaysia – Da 3,49 €
  • Maldive – Da 13,49 €
  • Mali – Da 5,99 €
  • Malta – Da 3,99 €
  • Marocco – Da 7,99 €
  • Martinica – Da 3,49 €
  • Mauritania – Da 8,99 €
  • Mauritius – Da 6,49 €
  • Mayotte – Da 2,49 €
  • Messico – Da 4,49 €
  • Moldavia – Da 3,99 €
  • Monaco – Da 7,49 €
  • Mongolia – Da 5,49 €
  • Montenegro – Da 3,49 €
  • Montserrat – Da 6,99 €
  • Mozambico – Da 5,99 €
  • Nauru – Da 6,99 €
  • Nepal – Da 8,99 €
  • Nicaragua – Da 5,49 €
  • Niger – Da 6,99 €
  • Nigeria – Da 6,49 €
  • Norvegia – Da 3,49 €
  • Nuova Zelanda – Da 3,49 €
  • Oman – Da 7,99 €
  • Paesi Bassi – Da 3,49 €
  • Pakistan – Da 3,49 €
  • Panama – Da 6,99 €
  • Papua Nuova Guinea – Da 5,99 €
  • Paraguay – Da 6,49 €
  • Perù – Da 4,49 €
  • Polinesia francese – Da 13,99 €
  • Polonia – Da 3,99 €
  • Porto Rico – Da 3,49 €
  • Portogallo – Da 3,49 €
  • Qatar – Da 4,49 €
  • Regno Unito – Da 3,99 €
  • Repubblica Ceca – Da 1,99 €
  • Repubblica Centrafricana – Da 8,99 €
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos – Da 4,49 €
  • Repubblica Democratica del Congo – Da 7,99 €
  • Repubblica Dominicana – Da 7,49 €
  • Repubblica del Congo – Da 8,99 €
  • Romania – Da 3,49 €
  • Ruanda – Da 5,99 €
  • Saint Kitts e Nevis – Da 7,99 €
  • Saint Martin – Da 7,49 €
  • Saint Vincent e Grenadine – Da 7,99 €
  • Saint-Barthélemy – Da 7,49 €
  • Samoa – Da 5,49 €
  • San Marino – Da 4,49 €
  • Santa Lucia – Da 7,99 €
  • Senegal – Da 5,99 €
  • Serbia – Da 3,49 €
  • Seychelles – Da 6,99 €
  • Sierra Leone – Da 8,99 €
  • Singapore – Da 3,49 €
  • Sint Maarten (territorio olandese) – Da 6,99 €
  • Slovacchia – Da 3,49 €
  • Slovenia – Da 3,99 €
  • Spagna – Da 3,49 €
  • Sri Lanka – Da 3,49 €
  • Stati Uniti – Da 3,49 €
  • Sudafrica – Da 3,49 €
  • Sudan – Da 6,99 €
  • Sudan del Sud – Da 9,49 €
  • Suriname – Da 7,49 €
  • Svezia – Da 3,49 €
  • Svizzera – Da 3,49 €
  • Tagikistan – Da 6,99 €
  • Tailandia – Da 2,49 €
  • Taiwan – Da 3,49 €
  • Tanzania – Da 3,99 €
  • Timor Est – Da 17,99 €
  • Togo – Da 8,49 €
  • Tonga – Da 4,49 €
  • Trinidad e Tobago – Da 7,99 €
  • Tunisia – Da 3,49 €
  • Turchia – Da 3,49 €
  • Ucraina – Da 3,49 €
  • Uganda – Da 5,99 €
  • Ungheria – Da 3,49 €
  • Uruguay – Da 6,99 €
  • Uzbekistan – Da 4,49 €
  • Vanuatu – Da 6,99 €
  • Venezuela – Da 7,49 €
  • Vietnam – Da 3,49 €
  • Zambia – Da 6,99 €
  • Zimbabwe – Da 10,49 €
  • eSwatini – Da 6,99 €

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Pubblicato il 1 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 ott 2026
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