Viaggio o Crociera con Saily eSIM hai una connessione dati conveniente

Che sia un viaggio per lavoro, una vacanza o una crociera in mezzo al mare, con Saily eSIM hai una connessione dati veloce e conveniente, senza roaming, anche all’estero. Cosa stai aspettando? Scegli la destinazione o la compagnia di crociera tra quelle disponibili! Hai oltre 200 Paesi e poco meno di 30 compagnie tra cui scegliere.
Saily eSIM: tutte le compagnie di crociera tra cui scegliere
Con Saily eSIM hai a disposizione 28 compagnie di crociera tra cui scegliere per viaggiare con una connessione dati sempre attiva, anche in mezzo al mare.
- Aroya Cruises
- Azamara
- Carnival Cruise Line
- Celebrity Cruises Inc
- CFC
- Cordelia Cruises
- Disney Cruise Line
- Explora Journeys
- Exploris
- Four Seasons Yachts
- Fred Olsen Cruise Lines
- Hapag-Lloyd Cruises
- Holland America Line
- Japan Grace
- MSC Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Oceania Cruises
- P&O Ferries Ltd
- Princess Cruises
- Regent Seven Seas
- Resorts World Cruises
- Ritz-Carlton Yacht Collection
- Royal Caribbean International
- Seabourn Cruise Line
- Silversea
- TUI Cruises
- Virgin Voyages
- Windstar Cruises
Oltre 200 destinazioni
Grazie ai piani dati Saily eSIM hai oltre 200 destinazioni tra cui scegliere.
- Afghanistan – Da 4,99 €
- Albania – Da 3,49 €
- Algeria – Da 7,99 €
- Andorra – Da 3,49 €
- Anguilla – Da 7,49 €
- Antigua e Barbuda – Da 7,99 €
- Antille Olandesi – Da 8,99 €
- Arabia Saudita – Da 3,99 €
- Argentina – Da 4,49 €
- Armenia – Da 7,99 €
- Aruba – Da 7,49 €
- Australia – Da 3,49 €
- Austria – Da 1,99 €
- Azerbaigian – Da 5,49 €
- Bahamas – Da 7,99 €
- Bahrein – Da 4,49 €
- Bangladesh – Da 3,49 €
- Barbados – Da 7,99 €
- Belgio – Da 3,49 €
- Belize – Da 7,99 €
- Benin – Da 7,49 €
- Bermuda – Da 5,99 €
- Bolivia – Da 6,99 €
- Bonaire – Da 6,99 €
- Bosnia ed Erzegovina – Da 4,49 €
- Botswana – Da 5,99 €
- Brasile – Da 3,49 €
- Brunei – Da 11,49 €
- Bulgaria – Da 1,99 €
- Burkina Faso – Da 5,49 €
- Cambogia – Da 5,49 €
- Camerun – Da 4,49 €
- Canada – Da 4,49 €
- Capo Verde – Da 8,99 €
- Ciad – Da 5,49 €
- Cile – Da 4,49 €
- Cina – Da 3,99 €
- Cipro – Da 3,49 €
- Colombia – Da 4,49 €
- Corea del Sud – Da 3,49 €
- Costa Rica – Da 6,99 €
- Costa d’Avorio – Da 7,99 €
- Croazia – Da 3,49 €
- Curaçao – Da 6,99 €
- Danimarca – Da 3,49 €
- Dominica – Da 6,99 €
- Ecuador – Da 5,49 €
- Egitto – Da 7,99 €
- El Salvador – Da 5,49 €
- Emirati Arabi Uniti – Da 7,99 €
- Estonia – Da 3,49 €
- Fiji – Da 6,99 €
- Filippine – Da 3,49 €
- Finlandia – Da 3,49 €
- Francia – Da 3,49 €
- Gabon – Da 5,49 €
- Gambia – Da 8,99 €
- Georgia – Da 4,49 €
- Germania – Da 3,99 €
- Ghana – Da 5,99 €
- Giamaica – Da 7,99 €
- Giappone – Da 3,49 €
- Gibilterra – Da 3,49 €
- Giordania – Da 4,49 €
- Grecia – Da 3,99 €
- Grenada – Da 6,99 €
- Groenlandia – Da 6,99 €
- Guadalupa – Da 3,49 €
- Guam – Da 6,99 €
- Guatemala – Da 5,49 €
- Guernsey – Da 4,49 €
- Guinea – Da 6,99 €
- Guinea-Bissau – Da 5,99 €
- Guyana – Da 5,99 €
- Guyana francese – Da 3,49 €
- Haiti – Da 7,49 €
- Hawaii – Da 3,49 €
- Honduras – Da 5,49 €
- Hong Kong – Da 3,49 €
- India – Da 3,49 €
- Indonesia – Da 4,49 €
- Iraq – Da 3,49 €
- Irlanda – Da 3,49 €
- Islanda – Da 3,49 €
- Isola di Man – Da 3,99 €
- Isole Cayman – Da 7,99 €
- Isole Faroe – Da 3,49 €
- Isole Marianne Settentrionali – Da 6,99 €
- Isole Turks e Caicos – Da 7,99 €
- Isole Vergini Americane – Da 3,49 €
- Isole Vergini Britanniche – Da 7,99 €
- Israele – Da 3,49 €
- Italia – Da 3,49 €
- Jersey – Da 3,49 €
- Kazakistan – Da 3,49 €
- Kenya – Da 6,99 €
- Kirghizistan – Da 5,99 €
- Kosovo – Da 5,49 €
- Kuwait – Da 3,99 €
- La Riunione – Da 3,49 €
- Lesotho – Da 7,49 €
- Lettonia – Da 3,49 €
- Liberia – Da 4,99 €
- Liechtenstein – Da 3,49 €
- Lituania – Da 3,49 €
- Lussemburgo – Da 3,49 €
- Macao – Da 3,49 €
- Macedonia del Nord – Da 6,99 €
- Madagascar – Da 5,99 €
- Malawi – Da 6,99 €
- Malaysia – Da 3,49 €
- Maldive – Da 13,49 €
- Mali – Da 5,99 €
- Malta – Da 3,99 €
- Marocco – Da 7,99 €
- Martinica – Da 3,49 €
- Mauritania – Da 8,99 €
- Mauritius – Da 6,49 €
- Mayotte – Da 2,49 €
- Messico – Da 4,49 €
- Moldavia – Da 3,99 €
- Monaco – Da 7,49 €
- Mongolia – Da 5,49 €
- Montenegro – Da 3,49 €
- Montserrat – Da 6,99 €
- Mozambico – Da 5,99 €
- Nauru – Da 6,99 €
- Nepal – Da 8,99 €
- Nicaragua – Da 5,49 €
- Niger – Da 6,99 €
- Nigeria – Da 6,49 €
- Norvegia – Da 3,49 €
- Nuova Zelanda – Da 3,49 €
- Oman – Da 7,99 €
- Paesi Bassi – Da 3,49 €
- Pakistan – Da 3,49 €
- Panama – Da 6,99 €
- Papua Nuova Guinea – Da 5,99 €
- Paraguay – Da 6,49 €
- Perù – Da 4,49 €
- Polinesia francese – Da 13,99 €
- Polonia – Da 3,99 €
- Porto Rico – Da 3,49 €
- Portogallo – Da 3,49 €
- Qatar – Da 4,49 €
- Regno Unito – Da 3,99 €
- Repubblica Ceca – Da 1,99 €
- Repubblica Centrafricana – Da 8,99 €
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos – Da 4,49 €
- Repubblica Democratica del Congo – Da 7,99 €
- Repubblica Dominicana – Da 7,49 €
- Repubblica del Congo – Da 8,99 €
- Romania – Da 3,49 €
- Ruanda – Da 5,99 €
- Saint Kitts e Nevis – Da 7,99 €
- Saint Martin – Da 7,49 €
- Saint Vincent e Grenadine – Da 7,99 €
- Saint-Barthélemy – Da 7,49 €
- Samoa – Da 5,49 €
- San Marino – Da 4,49 €
- Santa Lucia – Da 7,99 €
- Senegal – Da 5,99 €
- Serbia – Da 3,49 €
- Seychelles – Da 6,99 €
- Sierra Leone – Da 8,99 €
- Singapore – Da 3,49 €
- Sint Maarten (territorio olandese) – Da 6,99 €
- Slovacchia – Da 3,49 €
- Slovenia – Da 3,99 €
- Spagna – Da 3,49 €
- Sri Lanka – Da 3,49 €
- Stati Uniti – Da 3,49 €
- Sudafrica – Da 3,49 €
- Sudan – Da 6,99 €
- Sudan del Sud – Da 9,49 €
- Suriname – Da 7,49 €
- Svezia – Da 3,49 €
- Svizzera – Da 3,49 €
- Tagikistan – Da 6,99 €
- Tailandia – Da 2,49 €
- Taiwan – Da 3,49 €
- Tanzania – Da 3,99 €
- Timor Est – Da 17,99 €
- Togo – Da 8,49 €
- Tonga – Da 4,49 €
- Trinidad e Tobago – Da 7,99 €
- Tunisia – Da 3,49 €
- Turchia – Da 3,49 €
- Ucraina – Da 3,49 €
- Uganda – Da 5,99 €
- Ungheria – Da 3,49 €
- Uruguay – Da 6,99 €
- Uzbekistan – Da 4,49 €
- Vanuatu – Da 6,99 €
- Venezuela – Da 7,49 €
- Vietnam – Da 3,49 €
- Zambia – Da 6,99 €
- Zimbabwe – Da 10,49 €
- eSwatini – Da 6,99 €
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Pubblicato il 1 ott 2026
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