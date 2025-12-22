TIM down il 22 dicembre: tutti gli aggiornamenti

Stanno arrivando migliaia di segnalazioni per un down della rete TIM. Lo testimonia il grafico dei feedback inviati al portale Downdetector, come sempre punto di riferimento in queste situazioni. Il picco è stato registrato questa mattina, lunedì 22 dicembre, intorno alle ore 11:00. Se non riuscite a navigare o a svolgere qualsiasi altra attività su rete fissa e mobile, sappiate che non siete soli (magra consolazione). Seguiranno aggiornamenti.

Il down di TIM: cosa sta accadendo?

In questi casi, i clienti si stanno riversando sui social per condividere la loro esperienza. Ci sono già molti post su X accompagnati dall’hashtag #timdown: Zero rete cellulare e telefonica TIM e TIM è in down, esistono persone che lavorano però, grazie del pensiero ma devo lavorare oggi per fare un paio di esempi. Era inevitabile.

Al momento non ne sappiamo di più. L’azienda non ha rilasciato comunicati. Leggendo le testimonianze, sembra che i problemi riguardino le reti fisse e mobili, senza distinzione.

Aggiornamento (22 dicembre 2025, 11:10)

La situazione è in peggioramento, sempre facendo riferimento ai feedback raccolti da Downdetector (raddoppiati negli ultimi minuti) e ai post sui social: Zero linea, zero internet . Di certo i clienti dell’operatore non avevano immaginato di cominciare così la settimana di Natale.

Aggiornamento (22 dicembre 2025, 11:27)

Altro incremento delle segnalazioni, si può parlare di un disservizio importante, soprattutto per chi si trova offline e impossibilitato a lavorare e a comunicare.

… in aggiornamento