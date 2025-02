TIM Energia, nasce l'offerta luce per il business

Confermando le indiscrezioni circolate fin dall’autunno scorso, nasce oggi TIM Energia. È la nuova offerta luce rivolta esclusivamente alle PMI e ai professionisti, realizzata dall’operatore in collaborazione con il fornitore Axpo Italia. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, i clienti potranno accedere a un’offerta energetica affidabile, semplice e vantaggiosa, con energia 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili .

L’offerta luce di TIM Energia rivolta ai professionisti

L’iniziativa è descritta come un ulteriore tassello nella strategia Customer Platform del gruppo, strutturata in modo da offrire ai propri clienti servizi a maggior valore aggiunto sempre più evoluti . Va ad aggiungersi alle soluzioni business già dedicate a trasformazione digitale, connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e Internet of Things.

Sono due le tariffe proposte. La prima si chiama Flex, a prezzo indicizzato, e segue l’andamento del mercato. L’altra invece è Fix, a prezzo fisso per 24 mesi dalla sottoscrizione, pensata per chi desidera una maggiore stabilità e la protezione dalle oscillazioni dei prezzi. È previsto uno sconto di 50 euro/anno in bolletta ai clienti in occasione del lancio. Concludiamo con le parole di Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM.

Vogliamo che i nostri clienti ci considerino un partner sempre più importante, che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni. Con questo accordo al fianco di Axpo entriamo nel mercato dell’energia con soluzioni pensate per le piccole e medie imprese. Questa partnership ci permetterà di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato.

Axpo Italia è una società del gruppo svizzero Axpo, attivo in 40 mercati di tutto il mondo e con alle spalle oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni energetiche.