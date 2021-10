Magnifica è la nuova fibra superveloce di TIM a 10 Gbps

Fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, velocità da fantascienza per molti, una prospettiva che si concretizza con l'annuncio ufficiale di Magnifica. È la nuova offerta di TIM per la fibra ottica, già disponibile in fase sperimentale in alcune aree di undici città italiane: Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi.

TIM Magnifica, la fibra dieci volte più veloce

Si tratta di prestazioni rese possibili dall'impiego della tecnologia FTTH-XGS-PON, andando a decuplicare quelle dell'attuale rete GPON (Gigabit Passive Optical Networks) gestita dall'operatore. Questa la dichiarazione attribuita a Stefano Siragusa, Chief Revenue, Information & Media Officer di TIM, inclusa nel comunicato ufficiale ricevuto in redazione.

Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di TIM, fino a dieci volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese.

Nell'immagine qui sopra tutte le caratteristiche di Magnifica, proposta al prezzo mensile di 49,90 euro. I sottoscrittori potranno contare su un servizio di assistenza dedicato a cui rivolgersi in caso di necessità, con accesso prioritario al Servizio Clienti 187 e ai negozi. La sperimentazione al via oggi proseguirà fino al 27 febbraio 2022.

In famiglia si potranno utilizzare simultaneamente diversi device e seguire in alta definizione i contenuti di intrattenimento come calcio e serie TV preferite, effettuare videoconferenze, sfidarsi online con il gaming del momento, oltre a gestire la domotica attraverso dispositivi con assistenza vocale.

Incluso un nuovo modem in grado di supportare la velocità, il pieno supporto a WiFi 6 e in dotazione il sistema Safe Web Plus con funzionalità di parental control e navigazione sicura, anche per gli smartphone.

L'esordio di Magnifica è accompagnato da quello dei profili Premium ed Executive, rispettivamente da 29,90 e 34,90 euro al mese, con velocità fino a 1 e 2,5 Gbps.

L'obiettivo di TIM è chiaro: alzare l'asticella per quanto concerne le performance, andando così a soddisfare clienti sempre più esigenti, ormai alle prese con decine di dispositivi costantemente connessi a Internet (computer, smartphone, tablet, televisori, lettori multimediali ecc.), impegnati nello scambio dati per applicazioni legate a streaming, produttività in smart working, navigazione e comunicazione da remoto.