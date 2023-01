TIM PROMO FIBRA: Internet a Casa da 24,90€

La PROMO FIBRA di TIM è attivabile ONLINE ad un prezzo di partenza pari a 24,90 euro mensili. La versione base non include il modem a rate cosa che invece troviamo nella TIM WiFi Power Smart.

PROMO Fibra: internet a casa da 24,90€

L’offerta senza Modem comprende internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload e chiamate a consumo tariffate a 19€ cent di scatto alla risposta e 19€ cent/minuto. Il tutto a 24,90 euro mensili.

L’alternativa è la TIM WiFi Power Smart che prevede internet flat 24 ore su 24 fino ad 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, chiamate illimitate verso tutti i gestori sia mobili che fissi, Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 e molto altro ancora. Tutto questo a soli 29,90 euro ogni mese.

L’offerta a 5 euro in più oltre al Modem incluso per 24 mesi comprende anche un servizio che prende il nome di TIM Navigazione Sicura

che ti permette di navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web.

Inoltre, troviamo inclusa GRATIS per un anno anche la polizza TIM Protezione Casa in collaborazione con UnipolSai.

Costi ed altro

Il costo di attivazione varia in base all’offerta. Nella promozione Premium Base è previsto un contributo di 10 euro rateizzato per 24 mesi e già incluso nel canone mensile. Mentre, la TIM WiFi Power Smart il costo iniziale è pari a 19,90 euro una tantum.

Inoltre, solo ONLINE l’operatore ex monopolista offre le chiamate illimitate nell’offerta a 29,90€.

