"TIM, la tua fattura è stata pagata due volte": attenzione alla nuova truffa email

Purtroppo dobbiamo segnalarvi una nuova campagna phishing che sta attaccando su più fronti migliaia di utenti in Italia. Si tratta di una nuova truffa email che fa credere al destinatario di dover ottenere un rimborso da parte di TIM per aver pagato due volte la stessa fattura. Tutto è orchestrato davvero bene, rendendo difficile alla vittima riconoscere che non si tratta di una comunicazione ufficiale.

Infatti, la mail si presenta curata in ogni dettaglio, a partire dall’indirizzo del mittente che, nell’app di posta elettronica, compare come “mirimborso@tim.it“. Inoltre, l’oggetto dell’email è stato pensato molto bene: “La tua fattura elettronica del mese di settembre 2025 è stata pagata due volte“. Anche l’importo è perfetto: 127,49 euro. Una somma né troppo bassa né troppo alta. Ideale per mettere in moto l’utente.

Il testo della nuova email truffa che imita TIM spinge l’utente ad agire: “Desideriamo informarla che la sua bolletta elettronica per il mese di settembre 2025 è stata pagata due volte. Per avviare la procedura di rimborso, la preghiamo di cliccare sul link qui sotto: […]“.

Come riconoscere la nuova truffa email del rimborso TIM

Nonostante la nuova truffa del rimborso TIM sia realizzata molto bene, non mancano elementi che rivelano l’inganno. Infatti, la comunicazione non viene rivolta al nome e cognome del destinatario, ma all’indirizzo email al quale è stata inviata: “Ciao […]@[dominio]“.

Inoltre, come in tutti gli attacchi phishing che si rispettano viene generato un senso di urgenza: “Importante: La richiesta di rimborso deve essere completata entro 24 ore, altrimenti perderà il diritto al rimborso“.

Cosa devi fare per non cadere in questa trappola? Prima di tutto non ti fidare mai di comunicazioni email contenenti link per ottenere denaro o rimborsi. Prima di cliccare su qualsiasi bottone o link verifica l’indirizzo del mittente per esteso. Come in questo caso non corrisponde al dominio di corrispondenza usato da TIM.