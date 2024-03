TIM Wifi Power Smart: fibra fino a 2,5 Gbps a 24,90€ al mese

Lo sai che TIM ha pensato di mettere a tua disposizione nuove offerte super vantaggiose? Quando parliamo di offerte per navigare in internet le promozioni che ci vengono proposte sono davvero tante, ma non tutte offrono gli stessi servizi e, conseguentemente, gli stessi vantaggi. Oggi parliamo di un’offerta da non perdere che è stata pensata per te: TIM Wifi Power Smart dedicata ai già clienti mobili.

Se sei alla ricerca di un’offerta ottima per navigare su internet a casa tua non puoi non approfittarne subito: il costo, infatti, è di soli 24,90 euro al mese anzichè 30,90. A meno di 25 euro al mese, dunque, puoi finalmente avere una soluzione completa per poter navigare senza interruzioni. Nello specifico, la promozione Wifi Power Smart include:

Fibra FIBRA fino a 2,5 Gbps

Chiamate illimitate per 24 mesi (solo se attivi online)

Navigazione Sicura

Modem HUB+ Executive

Bonus 6€ al mese valido per clienti Mobili TIM con offerta dati attiva a partire da 9,99€ al mese

39,90€ Zero costi di attivazione se attivi online

Naviga con la fibra ultraveloce

Navigare su internet è diventato impossibile? Non riesci a portare a termine le tue sessioni di gaming con gli amici? Con la fibra di TIM non avrai più questi problemi. Non a caso, le offerte messe a tua disposizione sono diverse e puoi scoprirle accedendo con il tuo dispositivo alla pagina web dedicata.

Tuttavia, puoi verificare in autonomia la copertura per il tuo indirizzo di casa, richieder l’offerta online e fissare l’appuntamento con il tecnico per iniziare a navigare sulla rete ultraveloce di TIM. Se sei cliente TIM Mobile per te anche un bonus del valore di 6 euro.

Non perdere altro tempo: con l’offerta WiFi Power Smart per te velocità sulla rete internet di casa per il trasferimento dati fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload.