TIM WiFi Power Smart: un'offerta avanzata per la connettività domestica

La proposta di TIM, “TIM WiFi Power Smart“, mira a rinnovare l’esperienza di connettività domestica con servizi avanzati e una velocità internet notevolmente alta, fino a 2,5 Gbps. Con tariffe promozionali e benefici aggiuntivi per i clienti nuovi e esistenti, TIM si impegna a offrire una soluzione completa per le esigenze digitali di ogni casa.

La caratteristica principale di “TIM WiFi Power Smart” è la sua elevata velocità di internet, che arriva fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Questa velocità permette un’esperienza di navigazione fluida e ininterrotta, essenziale per lo streaming di contenuti ad alta definizione, il gaming online e il lavoro da remoto.

L’offerta comprende il modem TIM HUB+ Executive, progettato per massimizzare le prestazioni di rete. Questo modem supporta l’ultima tecnologia WiFi 6 e la tecnologia EasyMesh, garantendo una copertura stabile e veloce in tutta la casa. Il costo aggiuntivo di 10€ al mese per 24 mesi è incluso nel prezzo dell’offerta.

TIM offre questa soluzione a un prezzo promozionale di 27,90€ al mese se attivata online entro il 27 marzo, offrendo un risparmio significativo rispetto al prezzo standard di 39,90€. Inoltre, i nuovi clienti beneficiano di un “Bonus Web” di 3€ al mese e di un contributo di attivazione azzerato se attivano l’offerta online entro il 30 marzo.

Per i clienti mobili TIM, l’offerta è disponibile a 24,90€ al mese, con l’inclusione di un bonus di 6€ applicato direttamente sul canone mensile. Questo beneficio è riservato ai clienti con un’offerta dati mobile TIM attiva e prevede l’attivazione di una nuova linea fissa o il passaggio a TIM da un altro operatore.

TIM ha anche pensato alla sicurezza, includendo nella sua offerta “TIM Navigazione Sicura“, per proteggere i dispositivi domestici dalle principali minacce online.

Oltre a questa, TIM propone l’offerta “Premium Base” per i nuovi clienti, che include la fibra fino a 2,5 Gbps e chiamate a consumo a un costo di 25,90€ al mese. Anche in questo caso, il contributo di attivazione è incluso nel prezzo.

Per chi invece desidera rottamare la vecchia ADSL o modem, TIM offre anche uno sconto di 120€ (5€/mese per 24 mesi) nell’ambito dell’offerta “TIM WiFi Power Top”.

