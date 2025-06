TIMVISION a soli 7,99 €/mese con Netflix ed Eurosport

Un mondo di intrattenimento, a portata di mano e con un’offerta imperdibile: è quella che propone TIMVISION al prezzo mensile di soli 7,99 euro, in sconto del 43% rispetto al listino, con incluso l’abbonamento a Netflix (piano Standard con pubblicità) e gli eventi sportivi di Eurosport (è appena stata trasmessa l’edizione 2025 del Roland Garros), senza dimenticare Discovery+, Mediaset e La7. La promozione rimarrà valida ancora solo per pochi giorni.

Cosa c’è nell’offerta TIMVISION con Netflix ed Eurosport

Nel catalogo di Netflix è ad esempio in arrivo la stagione 3 di Squid Game, quella conclusiva. Con gli ultimi episodi sapremo finalmente come andrà a finire una delle storie più bizzarre e inquietanti tra quelle raccontate negli ultimi anni sul piccolo schermo. Con i canali Eurosport è invece possibile vivere i migliori eventi sportivi, live oppure on demand quando preferisci. Come anticipato, ci sono anche Mediaset e La7 con i programmi degli ultimi 7 giorni da rivedere on demand e senza pubblicità. Si possono connettere fino a 5 dispositivi e guardare contemporaneamente i contenuti su 2.

Grazie allo sconto del 43%, puoi avere tutto questo al prezzo mensile di soli 7,99 euro. È incluso il decoder TIMVISION Box da collegare al televisore per guardare film, serie ed eventi sportivi in alta qualità sullo schermo in salotto, tutto con un solo telecomando. Tra le sue funzionalità non manca nemmeno il supporto ai comandi vocali.

Per l’attivazione hai tempo ancora solo pochi giorni: l’offerta scadrà il 28 giugno 2025. È riservata ai nuovi clienti TIMVISION che già dispongono di un’offerta TIM per la connettività, ad esempio quella per la fibra ottica, con la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento, anche in negozio e online attraverso l’applicazione MyTIM. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.