TIMVISION Box Atmosphere: nuovo decoder Wi-Fi 6

TIM ha annunciato un nuovo decoder che permette di accedere alla TV digitale terrestre e ai vari servizi in streaming. Il TIMVISION Box Atmosphere possiede diverse caratteristiche aggiuntive rispetto al precedente modello, tra cui il supporto per lo standard Wi-Fi 6 e all'audio Dolby Atmos. La migliore dotazione hardware consente inoltre di avere maggiori prestazioni. È disponibile a noleggio con l'opzione TIMVISION Extra Box.

TIMVISION Box Atmosphere: specifiche e costo

Il nome del TIMVISION Box Atmosphere è chiaramente riferito alla qualità audio di Bang & Olufsen e alla tecnologia Dolby Atmos che, abbinata alla qualità delle immagini a risoluzione 4K, consente di offrire un'esperienza di intrattenimento più “immersiva”. La dotazione hardware comprende il processore Broadcom 72180, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

La connettività wireless è garantita dai chip Wi-Fi 6 e Bluetooth (per il telecomando). Sul retro del decoder ci sono: connettore per il cavo di antenna, card reader microSD, porta Ethernet, uscita HDMI e due porte USB 2.0 Type-A. Ovviamente è supportato lo standard DVB-T2 del nuovo digitale terrestre. Il sistema operativo Android TV 10, quindi è possibile scaricare le app dal Google Play Store. L'utente può sfruttare i comandi vocali di Google Assistant per cambiare canale, avviare le app, effettuare ricerca e altro. È supportata anche la funzionalità Google Cast.

Il decoder permette di accedere al catalogo della piattaforma di streaming di TIM, oltre che ai contenuti di DAZN, Infinity+, Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

Il TIMVISION Box Atmosphere è disponibile a noleggio (7 euro/mese) con l'opzione TIMVISION Extra Box per i clienti con un’offerta TIMVISION attiva, presso i negozi TIM, su MyTIM o chiamando il 187.