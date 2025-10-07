 TIMVISION con DAZN e Prime: calcio, sport e intrattenimento in un’unica offerta
Con TIMVISION hai calcio, sport e intrattenimento in un solo abbonamento. Include DAZN, Prime, Netflix, Disney+ e Infinity+. Risparmi fino al 55% per tutto il campionato.
Con TIMVISION hai calcio, sport e intrattenimento in un solo abbonamento. Include DAZN, Prime, Netflix, Disney+ e Infinity+. Risparmi fino al 55% per tutto il campionato.

Addio a mille app e abbonamenti diversi: con  TIMVISION, hai DAZN, Prime Video, Netflix, Disney+ e Infinity+ riuniti in un unico abbonamento, con un risparmio fino al 55% rispetto ai singoli servizi.

Attiva subito l’offerta di TEAMVISION
 

Tutto il calcio, anche se hai già DAZN e Prime

TIMVISION offre la possibilità di risparmiare fino al 55% per tutto il campionato, anche se sei già abbonato a DAZN o Prime.
Con l’offerta TIMVISION con DAZN e Prime, hai:

  • 10 partite di Serie A Enilive ogni giornata;

  • tutta la Serie BKT;

  • la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League su Prime Video;

  • 6 canali Eurosport per tennis, ciclismo e sport invernali.

L’abbonamento annuale costa 24,99 € al mese per i primi 8 mesi (poi 34,99 €), con un risparmio complessivo di 80 € sul primo anno rispetto ai prezzi singoli dei servizi.

Tutto l’intrattenimento: Netflix, Disney+, Prime e Infinity+

L’offerta TIMVISION Gold aggiunge ai contenuti sportivi il meglio dell’intrattenimento mondiale:

  • Netflix e Disney+ (piano Standard con pubblicità),

  • Prime Video,

  • Infinity+ con cinema e serie italiane e internazionali.

Il costo? Solo 34,99 € al mese per 8 mesi, poi 44,99 €, con un risparmio del 50% sul valore complessivo dei singoli abbonamenti.

Come attivare TIMVISION con DAZN e Prime

L’attivazione è semplice e completamente online, senza costi aggiuntivi.
Basta scegliere il pacchetto preferito tra:

  • TIMVISION Family L (9,99 €/mese per 12 mesi, poi 19,99 €);

  • TIMVISION con DAZN e Prime (24,99 €/mese per 8 mesi, poi 34,99 €);

  • TIMVISION Gold (34,99 €/mese per 8 mesi, poi 44,99 €).

Le offerte sono valide fino al 25 ottobre 2025 per i nuovi clienti TIMVISION già in possesso di una connessione TIM.

Con TIMVISION, la nuova stagione di sport e serie è tutta in un solo abbonamento, con un risparmio reale e la comodità di un’unica piattaforma.

Per conoscere l’offerta completa di TIMVISION con DAZN e Prime clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Lucrezia Cerbara
7 ott 2025
