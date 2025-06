TIMVISION con Netflix a 7,99€: un solo abbonamento, centinaia di film e serie

Serie imperdibili, film in prima visione, documentari esclusivi, sport e show per tutta la famiglia: tutto questo è a portata di clic con l’offerta TIMVISION con Netflix a soli 7,99€/mese. Una soluzione smart, comoda e vantaggiosa che ti permette di avere tutto l’intrattenimento che ami in un’unica piattaforma — anche se hai già un account Netflix attivo.

Un solo abbonamento, tutto l’intrattenimento che vuoi

L’offerta TIMVISION con Netflix include:

Netflix (Piano Standard con pubblicità) del valore di 6,99€/mese

(Piano Standard con pubblicità) del valore di 6,99€/mese TIMVISION con film, serie TV, Discovery+, Eurosport, i canali Mediaset e La7 on demand, del valore di 6,99€/mese

con film, serie TV, Discovery+, Eurosport, i canali Mediaset e La7 on demand, del valore di 6,99€/mese Decoder TIMVISION Box Atmosphere a 0€/mese, fino al 12 luglio, per un’esperienza audiovisiva premium in 4K HDR e Dolby Atmos

In totale, risparmi il 43% rispetto ai costi separati dei servizi. Il tutto è integrato in un’unica fattura TIM, chiara e senza sorprese. Puoi anche associare il tuo account Netflix esistente, senza interruzioni di servizio. Ti basta attivare la promo e continuare a guardare i tuoi contenuti preferiti come sempre.

Ogni settimana nuovi titoli si aggiungono al catalogo: dalla terza (e ultima) stagione di Squid Game, arrivata il 27 giugno, alla docuserie Attack on London: caccia agli attentatori del 7 luglio, fino alla terza stagione di Departure e alla seconda stagione dell’anime DanDaDan, tutti in arrivo a luglio.

A questi si aggiungono centinaia di contenuti per ogni gusto: dalle produzioni originali Netflix pluripremiate ai canali live di TIMVISION, passando per documentari, show e film per tutta la famiglia. Non perdere l’occasione di avere il meglio dell’intrattenimento, della TV e dello streaming con un solo abbonamento: attiva Netflix con TimVision a soli 7,99 euro al mese.