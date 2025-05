TIMVISION con Netflix incluso da 7,99 €/mese: un'offerta imperdibile

Il sistema più conveniente per accedere a Netflix è rappresentato oggi dall’offerta di TIMVISION. Con la nuova promo, infatti, è possibile accedere al bundle TIMVISION + Netflix con un prezzo ridotto a 7,99 euro al mese, a tempo indeterminato.

Il prezzo in questione si riferisce all’offerta con Netflix Standard con pubblicità ma c’è sempre la possibilità di passare ai piani Standard senza pubblicità e Premium andando a pagare la differenza di prezzo.

Sono inclusi anche i contenuti di TIMVISION e Discovery+ oltre ai canali Eursport ed è possibile aggiungere Apple TV+ con uno sconto per i primi 6 mesi. L’offerta è valida per un breve periodo di tempo ed è disponibile anche per chi ha già Netflix.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di TIM, tramite il link qui di sotto.

TIMVISION con Netflix incluso: l’offerta

Per chi sceglie la promo combinata è possibile attivare TIMVISION + Netflix con piano Standard con pubblicità al costo di 7,99 euro al mese, a tempo indeterminato. Nel bundle sono compresi anche:

i contenuti inclusi nel catalogo di TIMVISION

l’intrattenimento di Discovery+

i canali Eurosport

i canali live di Mediaset e La7 con la programmazione degli ultimi 7 giorni da vedere on demand

L’abbonamento è personalizzabile con:

Netflix Standard senza pubblicità al costo di 7,50 euro al mese in più

senza pubblicità al costo di 7,50 euro al mese in più Netflix Premium al costo di 12,50 euro al mese in più

al costo di 12,50 euro al mese in più Apple TV+ al costo di 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida anche per i già clienti Netflix che non dovranno più pagare il canone dell’abbonamento alla piattaforma (il costo sarà incluso nell’abbonamento sottoscritto con TIM) con la possibilità di continuare a utilizzare il proprio account Netflix.