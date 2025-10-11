TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€

La nuova promozione lanciata da TIMVISION insieme a DAZN farà felici gli appassionati di calcio e sport. Si tratta di un pacchetto con cui puoi vedere partite di Serie A, Serie B, calcio internazionale, Champions, tornei di tennis e intrattenimento a soli 24,99€ al mese per i primi 8 mesi (poi diventano 34,99€).
Il pacchetto consente un risparmio del 55% rispetto al prezzo separato degli abbonamenti e può essere attivato anche da chi è già cliente DAZN. Ma le sorprese non sono finite qui: andiamo ad approfondire meglio l’offerta di TIMVISION.
Tutto quello che puoi vedere con TIMVISION e DAZN
Con la promo di TIMVISION e DAZN puoi avere:
- Tutta la Serie A. la Serie BKT, la Liga spagnola, il meglio della Liga portoghese e la Serie A femminile;
- I 6 canali Eurosport con i grandi slam di tennis;
- Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della Champions League.
Inoltre, con l’abbonamento ottieni anche l’intrattenimento di discovery+ e Infinity+, come anche i canali live Mediaset e La7, con i programmi degli ultimi 7 giorni da rivedere on demand. Con TIMVISION ha anche la possibilità di noleggiare film a pochi giorni dall’uscita al cinema.
E se hai già un abbonamento a DAZN o Amazon Prime, non è un problema: puoi usare le stesse credenziali senza creare un altro profilo.
Per attivare l’offerta e ricevere il decoder TIMVISION Box basta andare sul sito dell’operatore.