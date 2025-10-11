 TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€

Il nuovo pacchetto lanciato da TIMVISION e DAZN permette di avere il meglio del calcio e dello sport a 24,99€ al mese. Scopri la promo.
TIMVISION e DAZN insieme in un pacchetto scontato del 55% a 24,99€
Entertainment Sport
Il nuovo pacchetto lanciato da TIMVISION e DAZN permette di avere il meglio del calcio e dello sport a 24,99€ al mese. Scopri la promo.

La nuova promozione lanciata da TIMVISION insieme a DAZN farà felici gli appassionati di calcio e sport. Si tratta di un pacchetto con cui puoi vedere partite di Serie A, Serie B, calcio internazionale, Champions, tornei di tennis e intrattenimento a soli 24,99€ al mese per i primi 8 mesi (poi diventano 34,99€).

Il pacchetto consente un risparmio del 55% rispetto al prezzo separato degli abbonamenti e può essere attivato anche da chi è già cliente DAZN. Ma le sorprese non sono finite qui: andiamo ad approfondire meglio l’offerta di TIMVISION.

Vai all’offerta di TIMVISION + DAZN

Tutto quello che puoi vedere con TIMVISION e DAZN

Con la promo di TIMVISION e DAZN puoi avere:

  • Tutta la Serie A. la Serie BKT, la Liga spagnola, il meglio della Liga portoghese e la Serie A femminile;
  • I 6 canali Eurosport con i grandi slam di tennis;
  • Amazon Prime con la migliore partita del mercoledì della Champions League.

Inoltre, con l’abbonamento ottieni anche l’intrattenimento di discovery+ e Infinity+, come anche i canali live Mediaset e La7, con i programmi degli ultimi 7 giorni da rivedere on demand. Con TIMVISION ha anche la possibilità di noleggiare film a pochi giorni dall’uscita al cinema.

E se hai già un abbonamento a DAZN o Amazon Prime, non è un problema: puoi usare le stesse credenziali senza creare un altro profilo.

Per attivare l’offerta e ricevere il decoder TIMVISION Box basta andare sul sito dell’operatore.

Vai all’offerta di TIMVISION + DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+ offre nuovi film, serie originali e classici senza tempo a 6,99€/mese

Disney+ offre nuovi film, serie originali e classici senza tempo a 6,99€/mese
Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni: così esplori il catalogo senza pagare

Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni: così esplori il catalogo senza pagare
Estonia - Italia: come vedere la partita in TV e in streaming, anche dall'estero

Estonia - Italia: come vedere la partita in TV e in streaming, anche dall'estero
Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO

Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO
Disney+ offre nuovi film, serie originali e classici senza tempo a 6,99€/mese

Disney+ offre nuovi film, serie originali e classici senza tempo a 6,99€/mese
Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni: così esplori il catalogo senza pagare

Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni: così esplori il catalogo senza pagare
Estonia - Italia: come vedere la partita in TV e in streaming, anche dall'estero

Estonia - Italia: come vedere la partita in TV e in streaming, anche dall'estero
Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO

Monitor gaming MSI MAG 256F a 89 euro: è TUTTO VERO
Edoardo D'amato
Pubblicato il
11 ott 2025
Link copiato negli appunti