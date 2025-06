TIMVISION e Netflix insieme in offerta a 7,99€

TIM ha lanciato una nuova offerta per gli appassionati di serie tv e film: TIMVISION con Netflix a 7,99 euro al mese, per effetto di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida anche per chi ha già un account Netflix e per i nuovi clienti TIMVISION che dispongono di un’offerta di connettività TIM.

Intrattenimento al massimo

L’offerta TIMVISION con Netflix per i clienti TIM di rete fissa include il pacchetto TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese e il piano Standard con pubblicità di Netflix da 6,99 euro al mese. Al momento è in promozione a 7,99 euro al mese per un anno.

Il catalogo di TIMVISION propone film, serie televisive, cartoni e show per tutta la famiglia, i canali Eurosport live e on demand, tutto discovery+ e i canali live Mediaset e La7. Tutti i contenuti si possono vedere su due dispositivi in contemporanea, anche quando si è in vacanza nei Paesi dell’Unione europea. C’è inoltre l’opzione Download&Play, attraverso cui gli utenti possono scaricare i contenuti preferiti su smartphone e tablet così da guardarli offline in caso di assenza della connessione Internet. Un’ulteriore funzionalità utile soprattutto per gli appassionati di serie è l’Autoplay, che consente di vedere gli episodi delle serie televisive uno dopo l’altro senza interruzioni di sorta.

Il secondo elemento dell’abbonamento è Netflix. La piattaforma streaming statunitense permette di accedere senza limiti a serie originali, film, documentari, cartoni animati e tanto altro ancora. Tramite il piano Standard con pubblicità, i contenuti sono fruibili in HD e su due schermi in contemporanea.

La promozione TIMVISION con Netflix, disponibile al prezzo scontato di 7,99 euro al mese per un anno, è valida fino al 28 giugno 2025. Per richiedere l’attivazione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta raggiungibile tramite il link qui sotto.