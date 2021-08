Tinaba: conto e carta prepagata a costo zero

Chi è alla ricerca di un conto corrente con annessa carta prepagata troverà in Tinaba un'ottima soluzione a costo zero. Tutte le funzionalità sono disponibili tramite app, ma c'è anche l'accesso home banking via browser. Oltre alla tradizionale operatività è possibile sfruttare alcune caratteristiche esclusive, come la condivisione delle spese e la partecipazione ad iniziative di crowdfunding.

Tinaba: funzionalità complete a costo zero

Tinaba, acronimo di This is not a bank, è un conto corrente di Banca Profilo con IBAN italiano al quale è abbinata una carta prepagata Mastercard. Non sono previsti costi di apertura, canone mensile e imposta di bollo. Nessun costo nemmeno per l'emissione della carta prepagata, per la sua ricarica, i pagamenti e i primi 24 prelievi (2 euro dal 25esimo).

L'apertura di Tinaba può essere effettuata dal sito o direttamente dall'app. Essendo un conto corrente classico, l'utente può accreditare lo stipendio, emettere e ricevere bonifici, pagare bollette, tasse e multe, attivare l'addebito diretto delle utenze. È possibile ricaricare il conto con bonifico, carta di credito/debito/prepagata o ricevendo denaro dai contatti. Molto utile la funzionalità Gruppi che permette di condividere le spese con amici, familiari o coinquilini.

Negli esercenti convenzionati è possibile pagare con la propria App tramite codice QR. Negli altri si può usare la carta prepagata fisica o la sua versione digitale con Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, FitBit Pay e Swatch Pay. Ovviamente può essere sfruttata per tutti gli acquisti online.

Con la funzionalità Salvadanaio è possibile invece mettere da parte una somma di denaro. Tinaba consente anche di avviare una raccolta fondi (crowdfunding) o di finanziare un progetto già esistente. Nell'app è presente inoltre una sezione specifica per gli investimenti tramite il servizio di Roboadvisor. Il capitale minimo di accesso al servizio è 2.000 euro. Non ci sono vincoli (riaccredito sul conto in qualunque momento), ma solo piccole commissioni annue in base all'importo investito.

Periodicamente sono disponibili promozioni su registrazione, investimenti e sull'uso di servizi e partner. Ad esempio, inserendo il codice TINABA10 in fase di registrazione ed effettuando una ricarica di almeno 50 euro, l'utente riceverà un bonus di 10 euro.