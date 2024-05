Credem Link: il conto online gratis con deposito del 4%

Credem Link ti permette di avere un conto corrente con canone zero, consulenti dedicati e anche un deposito con interesse annuo lordo del 4%: ti basta diventare titolare velocemente tramite la procedura di richiesta online, che puoi completare in pochissimo tempo anche con SPID.

Credem Link: il conto corrente online gratis con deposito per i tuoi risparmi

Credem Link è un conto online dedicato ai nuovi clienti, che include l’accesso sia tramite homebanking che app per smartphone, insieme a una carta di debito internazionale o nazionale, a scelta. Puoi infatti decidere se associarlo a una Credemcard Internazionale MasterCard, che ti consente di spendere e prelevare ovunque nel mondo, pagando tramite contanctless oppure con i portafogli digitali. Ha un canone gratuito per il primo anno, che successivamente passa a 1,50€ al mese. In alternativa, tuttavia, puoi anche optare per una Credemcard con circuito di pagamento nazionale Bancomat e canone totalmente gratuito, che ti permette di fare acquisti e prelievi solo in Italia.

Insieme al conto, puoi richiedere tramite la tua area privata Conto Deposito Più, un libretto risparmi che ti consente di beneficiare di un interesse annuo lordo a scadenza del 4%, per 6 mesi, su un minimo di 5000€.

Con l’homebanking e l’app puoi eseguire tutte le operazioni base classiche, come bonifici, pagamento dei bollettini con QRcode e pagamenti F24 semplificato. Credem Link si distingue tuttavia non solo per i prodotti e servizi che offre, ma anche per il modo con cui lo fa. Tra i consulenti dedicati, troverai persone molto competenti che sanno prendersi cura delle tue esigenze e offrirti soluzioni semplici e trasparenti.

Per garantire la sicurezza delle transazioni, la banca ha anche sviluppato l’app Mr.Pin, con cui puoi confermare le operazioni online eseguite tramite internet banking in modo comodo e sicuro. Con l’opzione Mybox puoi anche ricevere la documentazione contabile in formato PDF, evitando sprechi di carta.

Non ti resta che aprirlo in due minuti per ottenere un conto vantaggioso e gratuito.