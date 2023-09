Tinder SELECT: un Cupido da 499 dollari al mese

Dopo aver registrato una fisiologica flessione del business in conseguenza alla fine della pandemia e al ritorno alla vita sociale, Tinder e la sua parent company Match Group hanno deciso di introdurre una nuova formula di abbonamento decisamente esclusiva: oggi debutta SELECT. Si tratta di una sottoscrizione premium da 499 dollari al mese che porta con sé alcuni benefit dedicati a chi cerca l’anima gemella sull’applicazione di dating.

SELECT è il nuovo, costoso, abbonamento di Tinder

Quali sono i vantaggi che giustificano un tale esborso? La possibilità di inviare messaggi diretti agli altri iscritti in assenza di un match (un massimo di due volte a settimana), una maggiore esposizione del proprio profilo (anche e soprattutto sui display di chi riscontra successo sulla piattaforma), l’accesso anticipato alle funzionalità appena lanciate e badge dedicati da mostrare a mo’ di status symbol.

Ed è proprio l’esclusività ciò su cui Tinder intende puntare, per convincere coloro che possono permetterselo, a non badare a spese ed entrare nel club. È già online la pagina dedicata all’abbonamento, che secondo le aspettative dell’azienda sarà riservato a meno dell’1% dei suoi membri.

La mossa giunge a poco più di un anno di distanza dall’acquisizione di The League (finalizzata con un investimento quantificato in circa 30 milioni di dollari), un’altra applicazione per il dating con sottoscrizioni premium dal prezzo settimanale fino a 1.000 dollari.

C’è evidentemente una potenziale richiesta in questo mercato, seppur di nicchia. I vertici di Match Group se ne sono accorti e ora si attrezzano per approfittarne. L’accoglienza da parte della community è tutta da verificare, non solo in termini di adesione al programma (difficilmente ci sarà un boom di richieste): sarà interessante anche capire come la prenderanno i normali iscritti e coloro che hanno già scelto di mettere mano al portafogli per accedere a funzionalità extra come i Super Like e i Boost. Cosa non si fa, per amore.