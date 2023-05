Tinder abbandona Russia: niente dating a causa della guerra

Tinder è un’app particolarmente apprezzata in tutto il mondo da milioni di utenti, pronti a lanciarsi in nuove avventure con persone sconosciute alla ricerca della propria dolce metà. Recentemente abbiamo parlato di un aggiornamento basato su IA in arrivo, concepito per rafforzare il processo di identificazione tramite video anziché foto, ma non è l’unica grande novità riguardante il social di Match Group. Quest’ultima, compagnia madre della piattaforma, ha infatti confermato che dal prossimo giugno tutti i servizi da essa offerti non saranno più accessibili in Russia.

Tinder saluta la Russia

L’Impact Report 2023 pubblicato da Match Group parla chiaro. Alla pagina 37, nella sezione “Diritti umani”, troviamo scritto quanto segue:

“Ci impegniamo a proteggere i diritti umani. I nostri brand stanno adottando misure per limitare l’accesso ai loro servizi in Russia e completeranno il loro ritiro dal mercato russo entro il 30 giugno 2023.”

Si tratta pertanto di una mossa che non riguarda esclusivamente Tinder, bensì l’intero gruppo che a oggi possiede una moltitudine di servizi, compresi OkCupid, Meetic, Hinge e Plenty of Fish. Ciascuno di questi, dunque, non risulterà più disponibile da Mosca a Vladivostok a partire da questa estate.

Si tratta di un ritiro da tale mercato che avviene con un evidente ritardo, probabilmente a causa di timori riguardanti lo stato di salute del servizio. Già da marzo 2022, infatti, Match Group ha riscontrato danni alle operazioni europee sia in termini di utenza che di utili. La decisione arriva quindi per motivi di prestigio, in quanto permettere l’uso di Tinder e social analoghi in Russia “non è un buon biglietto da visita” per l’azienda.

Il conflitto russo-ucraino colpisce ancora, e chissà quali altre realtà opteranno infine per l’abbandono del mercato russo, dopo avere sperato per mesi nel ritorno allo status quo.