Tineco FLOOR ONE S5 è il sistema di pulizia dei SOGNI, 33% di sconto

Hai mai sognato di pulire con una sola passata tutta la casa? Con Tineco FLOOR ONE S5 esaudisci i desideri grazie a questo sistema di pulizia che aspira e lava i pavimenti senza problemi. Qualunque genere di sporco viene annientato con una potenza eccellente e con un sistema che non ti richiede neanche manutenzione visto che la basa di ricarica ha l’autopulizia integrata. Puoi acquistarlo a soli 259€ su Amazon con uno sconto del 33% a tua disposizione. Approfitta del Black Friday 2024, sono le ultime giornate di sconti eccezionali.

Tineco FLOOR ONE S5 lava e aspira i pavimenti in una sola passata

Tineco FLOOR ONE S5 è un elettrodomestico di ultima generazione che è in grado di rende qualsiasi pulizia una passeggiata. A te non verrà richiesto nessun sforzo, neanche quello di abbassarti e collegare la presa perché è un sistema senza fili e con autonomia eccellente.

Riempi il contenitore con l’acqua e dai il via alla pulizia. Passalo per casa come se fosse un semplicissimo aspirapolvere mentre lui fa tutto il resto. Con la sua potenza eccellente elimina anche lo sporco più minuto mentre con la spazzola rotante posta sul davanti, viene eliminato anche lo sporco più difficile. Puoi pulire con una sola passata anche eventuali liquidi come latte versato, bibite e così via.

Il sistema intelligente rileva in automatico il grado di sporcizia e adatta la pulizia di conseguenza per ottenere le massime prestazioni in qualsiasi caso. Hai a disposizione 35 minuti di autonomia che potrebbero sembrare pochi ma invece avanzeranno persino!

Quando hai terminato, riponi Tineco sulla base di ricarica dove le spazzole vengono autopulite e la batteria ritorna al 100%.

A soli 259€ su Amazon, Tineco FLOOR ONE S5 è il sistema di pulizia 2 in 1 di cui non fare a meno. Collegati in pagina e con lo sconto del 33% completa l’acquisto.

Le spedizioni sono gratuite e rapide.