Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra un nome lungo, ma pulizia esemplare

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è quasi uno scioglilingua da pronunciare ma questo sistema di pulizia fa la differenza in casa. È un elettrodomestico di ultima generazione che con una sola passata elimina lo sporco solido e lava i tuoi pavimenti. Se prima impiegavi un’ora per la pulizia, ora in metà del tempo hai fatto tutta la tua casa. Smart e con autopulizia, è un prodotto da non ignorare soprattutto ora che è in doppia promozione. Spunta il coupon su Amazon e risparmia 200 euro con un tocco, prezzo finale di soli 499€ se lo acquisti ora.

Un sistema di pulizia rivoluzionario: Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è un prodotto di ultima generazione. Al suo interno, infatti, ha diverse tecnologie esemplari e che ti aiutano ad affrontare le pulizie straordinarie e ordinarie con tanta facilità. Si tratta di un dispositivo 2 in 1 e che è sprovvisto di fili. Con questo non voglio dire che devi sbrigarti perché i 50 minuti di autonomia sono più che sufficienti per pulire il tuo appartamento e anche quello del vicino, fidati. Smart in tutto e per tutto, una volta che lo azioni si preoccupa di fare tutto da solo ed ora capisci perché.

Al suo interno è stato integrato un sensore che analizza in tempo reale il grado di sporcizia sui pavimenti e organizza in automatico la pulizia impostando sia la potenza di aspirazione più adatta che il dispiego di acqua necessario ad eliminare macchie e sporco ostinato. In altre parole non ti resta che accenderlo e passarlo come un classico aspirapolvere per ottenere risultati eccellenti. Altro punto forte? Non ti preoccupi della sua pulizia visto che è dotato di automanutenzione e con un click sull’apposito pulsante si pulisce, lava la spazzola e la asciuga a 85° gradi.

Con soli 499 euro su Amazon invece di 699 euro esaudisci i tuoi desideri e acquista la Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra, mi raccomando spunta il coupon in pagina.