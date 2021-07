Tiscali e Enel X fanno intelligente la tua casa

Portare la fibra in casa non può essere soltanto un esercizio di velocità: non lo si può interpretare semplicemente come un modo per avere “più banda” a disposizione, perché in realtà a disposizione si hanno più opportunità. Con un nuovo accordo annunciato in queste ore, Tiscali e Enel X cercano proprio di valorizzare non soltanto la banda aggiuntiva che la fibra può offrire, ma anche tutto quel che su questa banda è possibile costruire per far di ventare la casa una casa intelligente.

Da oltre vent'anni la missione di Tiscali è quella di rendere l'innovazione accessibile a tutti: l'accordo con Enel X, di cui siamo particolarmente orgogliosi, va esattamente in questa direzione, perché permette di portare in maniera semplice nelle case l’intelligenza artificiale che rende più facile la vita di tutti i giorni Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali

Tiscali, la casa è intelligente con Homix

Il progetto è quello di mettere assieme l'offerta Ultrainternet Fibra Smart Home di Tiscali con il servizio smart home Homix di Enel X. L'offerta, spiegano congiuntamente i due gruppi, prevede l'abbonamento a soli 22,95 € al mese per i primi 12 mesi al servizio in Fibra, anziché 29,95 € al mese, e la fruizione gratuita del servizio Smart Home per i primi 6 mesi, anziché al costo di 2 € al mese. Il pacchetto prevede insomma Internet fino a 1Gbps su rete FTTH laddove raggiungibile e servizio smart home Homix con 5 mesi gratuiti di Infinity inclusi.

Ogni cliente ha inoltre la possibilità di scegliere a proprio piacimento in fase di sottoscrizione uno a piacimento tra i seguenti dispositivi:

Homix – Camera Smart

“per monitorare costantemente la propria abitazione e stare tranquilli anche quando si è fuori di casa“;

“per gestire l'accensione e lo spegnimento da remoto, regolare l'intensità o cambiare il colore dell'illuminazione“.

L'unione fa la forza, è chiaro: sposare la Fibra di Tiscali (premiata da Ookla per le performance registrate negli ultimi mesi) con l'intelligenza di Homix consente di trasformare il modem nell'hub con il quale controllare la propria casa da mobile, da remoto, in modo intelligente e con i necessari automatismi.

Da sempre in Enel X lavoriamo affinché la sostenibilità sia in primo luogo accessibile a tutti, sia in termini di prezzo che di facilità di fruizione. Con Homix Smart Modem abbattiamo ulteriormente le barriere di ingresso alla smart home, portandola direttamente all’interno di un dispositivo comune come il modem, al prezzo del servizio di connettività. La collaborazione con Tiscali è un altro passo avanti nella nostra strategia per rendere la smart home sempre più integrata e disponibile ovunque attraverso partnership con operatori Telco in Italia e nel resto del mondo Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X

Una stretta di mano che può trasformare la casa di chi ha intuito quanto più sicura, affidabile e serena possa essere l'abitazione se gestita in modo intelligente. La Fibra è solo il primo passo, Homix è solo lo strumento, ma assieme sono un grosso passo avanti.