A chi occorre rivolgersi per evolvere verso il cloud la propria realtà aziendale? La domanda potrebbe non essere banale visto che le soluzioni sono molte, ma spesso di difficile attuazione e potenzialmente frammentate su più servizi. Ecco il motivo per cui a scendere in campo c'è un brand come Tiscali, la cui esperienza e le cui property in termini di connettività sono in grado di mettere al servizio delle aziende tutti gli elementi base per elevare il proprio business in tempi rapidi.

Tiscali per il cloud aziendale

Tiscali ha sviluppato un'offerta modulare per il cloud aziendale con la quale è possibile sfruttare esclusivamente le parti di proprio interesse, applicandole al proprio modus operandi quotidiano per far leva sulle opportunità che il cloud è in grado di mettere a disposizione. Il marketplace è ricco di soluzioni (dai cloud server alle soluzioni di backup, passando per mail exchange e altre opzioni), così sviluppate e organizzate:

L'invito di Tiscali alle aziende è chiaro: noi ci mettiamo tecnologia e competenze, voi metteteci soltanto ambizione e lavoro. Le piccole e medie aziende, infatti, spesso e volentieri non hanno comparti IT sufficientemente strutturati e non hanno quindi la possibilità di gestire adeguatamente eventuali ambizioni cloud che potrebbero moltiplicare le performance e l'operatività del gruppo. Questo collo di bottiglia si ripete quotidianamente in migliaia di aziende sotto-strutturate, esattamente quelle per le quali i servizi cloud potrebbero fornire i maggiori vantaggi relativi. Accedere a questo tipo di moduli consente invece di rispondere alle proprie ambizioni con pochi click, sfruttando strutture precostituite e facilmente adattabili alla propria realtà professionale.

Mettendo in fila i singoli elementi c'è tutto quel che possa servire: dai gestionali al backup, passando per sicurezza, gestione delle comunicazioni, servizio di ecommerce e assistenza post-vendita. Un tassello dopo l'altro, l'azienda può spostarsi nel cloud abbracciando la trasformazione digitale a prescindere dalla propria dimensione e dalle proprie risorse: con Tiscali è facile.