La soluzione per vedere qualsiasi tipo di contenuto in streaming con la massima stabilità e svolgere le lezioni in didattica a distanza senza interruzioni arriva da Tiscali con la sua Ultrainternet a partire da meno di 20 euro mensili.

Se dunque stai cercando la migliore tariffa per attivare internet a casa senza spendere una follia la scelta più consapevole sicuramente ricade sull’operatore sardo.

Di Ultrainternet esistono due tipologie. A seconda del tipo di tecnologia è possibile attivare la soluzione in Fibra ultra veloce fino a 1 Gigabit al secondo oppure quella in FWA che arriva dove non è presente alcuna connessione in fibra.

Tiscali Ultrainternet Wireless: i dettagli

L’offerta in questione è in tecnologia FWA ed offre internet senza limiti e senza linea fissa fino a 100 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Ultrainternet Wireless è il primo servizio wireless con le prestazioni della Fibra perchè utilizza la tecnologia LTE, sulla quale si basano le più avanzate reti 4G in tutto il mondo per fornire servizi broadband wireless. Come la Fibra, e contrariamente alla maggior parte delle offerte Wireless, l'offerta non ha limitazioni di traffico, che è virtualmente illimitata.

Il tutto al prezzo promozionale di 19,95 euro mensili per i primi 12 mesi. Successivamente, il canone ammonterà a 26,95€.

Il prezzo mensile include il Modem Tiscali Wi-Fi ed anche l’installazione.

In sintesi l'offerta Ultrainternet Wireless di Tiscali prevede:

Internet fino a 100 mega anche senza rete fissa

Velocità in download fino a 100 Mega, con tecnologia 4G+

Installazione e Modem Tiscali Wi-Fi incluso

A solo 1 euro in più chiamate illimitate gratuite

Attivazione del servizio 49€ una tantum

Tiscali Ultrainternet Fibra: i dettagli

La seconda soluzione è la classica connessione in FTTH con internet illimitato che arriva fino a 1000 Mega in download e 300 Mega in upload con Modem incluso. Il prezzo in questo caso è bloccato per ben 24 mesi ed ammonta a 21,95 euro al mese con 4 euro mensili di attivazione. In totale il canone è di 25,95 euro mensili per i primi due anni.

Dopo i 24 mesi il prezzo rimane tale e quale ma non verrà richiesta più la quota di attivazione dilazionata.

Tra le caratteristiche principali: