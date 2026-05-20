TivùSat aggiorna anche le frequenze oltre alla lista canali

Mentre aggiornava la lista canali, TivùSat ha anche aggiornato le frequenze dei canali in tutta Italia.
Le frequenze dei canali di TivùSat aggiornate
Ecco di seguito le frequenze dei canali di TivùSat aggiornate.
- Txp 111 – Frequenza 10727 H (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
- Power Tv (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
- Nuta Gold (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
- Nuta TV (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
- TVP Info HD (News) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
- TVS (Locale)
- TVC (Locale)
- Antena (Generalista)
- TVC Super (Semi generalista)
- Szlagier Tv (Musica)
- Txp 112 – Frequenza 10758 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Daystar HD (Religioso) – TivùSat 83, Sky 851
- Museum 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 220)
- MyZen 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 222)
- TravelXP 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 225)
- Simay Azadi HD (Generalista)
- GEB Tv America / Golden Eagle Broadcasting (Religioso)
- Zed Tv (Attualità) – Nuovo canale (18/03/2026) al posto di Baby Tv
- Txp 113 – Frequenza 10775 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- Stars Tv HD (Musica)
- 4Fun Tv (Musica)
- 4Fun Dance (Musica)
- 4Fun Kids (Musica / Ragazzi)
- We Do Big Stories HD (Factual) – LCN 608 (TivùSat), 15 (Sky) – Lingua inglese
- BVN (Generalista)
- Canale 5 HD (Generalista)
- Tv8 HD (Generalista)
- BBC One HD London (Generalista)
- BBC Two HD (Generalista)
- TF1 HD (Generalista)
- Itv 1 HD London (Generalista)
- S1 HD (Semi generalista)
- Swiss 1 HD (Semi generalista)
- Blue Zoom D HD (Sport)
- Tele 1 / Tele Bärn / Telebasel / Tele M1 / TVO / TV Südostschweiz (Locale)
- Channel 4 HD / Channel 5 HD (Generalista)
- BBC Four / CBeeBies HD (Cultura / Bambini)
- BBC Three / CBBC HD (Cultura / Ragazzi)
- Carac 1 HD (ex Rouge Tv) (Locale) – Lingua francese
- Auftanken Tv HD (Cultura)
- Itv 2 HD / Itv 3 HD / Itv 4 HD (Generalista / Semi generalista)
- Film 4 (Cinema) – 12.00-5.00
- M6 Music HD (Musica)
- Léman Bleu Tv (Semi generalista) – Lingua francese
- Krone Hit Tv (Musica) – Nello slot di Film 4 5.00-12.00
- RTL 9 HD / TMC HD (Semi generalista)
- Sky News International (News)
- We Do Movies HD (Cinema)
- We Do Sports HD (Sport)
- Txp 114 – Frequenza 10796 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 115 – Frequenza 10815 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 116 – Frequenza 10834 V (SR 31429, FEC Auto, DVB-S2X)
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 117 – Frequenza 10853 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 118 – Frequenza 10873 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: SNRT
- Al Aoula Inter HD (Generalista)
- Arryadia HD (Sport)
- Tamazight HD (Generalista) – Lingua berbera
- Al Maghribia HD (Generalista)
- Athaqafia HD (Cultura)
- Assadissa HD (Religioso)
- Al Aoula Inter HD Laayoune (Generalista)
- 2M Monde HD (Generalista)
- Txp 119 – Frequenza 10892 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
- Arte HD (Cultura) – LCN 48 – Nuova frequenza (20/11/2025)
- France 2 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 3 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 4 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 5 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- M6 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- W9 (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- 6-ter (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- Txp 120 – Frequenza 10911 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 121 – Frequenza 10930 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
- Super! (Ragazzi) – TivùSat 47, Sky 625
- Mezzo (Cultura / Musica) – TivùSat 49
- Juwelo Tv (Shopping) – TivùSat 61, Sky 864 – Lascia TivùSat (31/03/2026)
- Freedom (ex UA Tv) (News) – LCN 74 – Lingua russa
- Dim Tv (Generalista) – LCN 76
- Horse Tv HD (Sport) – TivùSat 444, Sky 221
- BeJoy Kids (Bambini) – TivùSat 447, Sky 860 – Ora su TivùSat (06/02/2026)
- Class Tv Moda HD (Moda) – LCN 180
- Value 24 (Lifestyle) – LCN 490 – Solo dispositivi compatibili HEVC
- TVP Polonia HD (Generalista) – LCN 552 – Nuova frequenza (20/02/2026)
- Sat.TV Promo (Promo)
- Salvation Tv (ex LoveWorld News 24) (Religioso) – Lingua inglese
- Dla Ciebie TV HD (Semi generalista) – In polacco e ucraino
- Txp 122 – Frequenza 10949 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Svoboda
- Svoboda Tv (Attualità) – LCN 94 – Lingua russa
- Svoboda News (News) – LCN 95 – Lingua russa
- Svoboda Plus (Attualità) – LCN 96 – Lingua russa
- Russia’s Future (Attualità) – LCN 97 – Lingua russa
- Belarus Tomorrow (Attualità) – LCN 98 – Lingua russa
- Gordon Live (Attualità) – LCN 99 – Lingua russa
- Tv8 Moldova (Generalista) – Lingua russa o rumena
- Ost West 24 (News) – Lingua russa
- Deutsche Welle Russian (News) – Lingua russa
- Current Time (Nastoyashcheye Vremya) (News) – Lingua russa
- EQ Tv (Attualità) – Lingua inglese, russa, ucraina
- Txp 123 – Frequenza 10971 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: SRG SSR
- SRF Info HD (News) – Parzialmente codificato
- RSI La1 HD (Generalista) – Lingua italiana
- RSI La2 HD (Generalista) – Lingua italiana
- RTS 1 HD (Generalista) – Lingua francese
- RTS 2 HD (Generalista) – Lingua francese
- SRF 1 HD (Generalista)
- SRF Zwei HD (Generalista)
- Swiss Pop (Radio) – TivùSat 661, Sky 8892
- Swiss Jazz (Radio) – TivùSat 662, Sky 8890
- Swiss Classica (Radio) – TivùSat 663, Sky 8888
- RSI Rete Uno (Radio) – LCN 8882
- RSI Rete Due (Radio) – LCN 8884
- RSI Rete Tre (Radio) – LCN 8886
- Radio SRF 1 / 2 Kultur / 3 / 4 News / Virus / Musik Welle (Radio)
- Radio RTR (Radio) – Lingua romancia
- Swiss Classic / Swiss Classique (Radio)
- RTS La Première / Espace 2 / Couleur 3 / Option Musique (Radio)
- Txp 124 – Frequenza 10992 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S QPSK) – Provider: Rai
- Rai Premium HD (Semi generalista) – TivùSat 15
- Rai Storia HD (Cultura) – TivùSat 23, Sky 805
- Rai Scuola HD (Cultura) – TivùSat 26, Sky 806
- Rai Yoyo HD (Bambini) – TivùSat 43
- Camera dei Deputati (Istituzionale) – TivùSat 90, Sky 524
- Rai Radio 2 Visual (Musica) – LCN 202
- Tivù La Guida (Dati) – LCN 500
- Rai Isoradio (Radio) – TivùSat 604, Sky 8834
- Rai GR Parlamento (Radio) – TivùSat 605, Sky 8830
- Rai Radio 1 Sport (Radio) – TivùSat 606, Sky 8825
- Rai Radio 3 Classica (Radio) – TivùSat 607, Sky 8826
- Rai Radio Südtirol (Radio) – LCN 619
- Rai No Name Radio (Radio) – TivùSat 636, Sky 8829
- Rai Radio Tutta Italiana (Radio) – TivùSat 637, Sky 8828
- Rai Radio Techetè (Radio) – TivùSat 638, Sky 8835
- Rai Radio Kids (Radio) – TivùSat 639, Sky 8831
- Rai Radio Live Napoli (Radio) – TivùSat 640, Sky 8833
- Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia (Radio) – LCN 641
- Rai Radio Trst A (Radio) – LCN 642
- Txp 125 – Frequenza 11013 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
- Rai 5 HD (Cultura) – TivùSat 13
- Rai Sport HD (Sport) – TivùSat 21, Sky 227
- Rai News 24 HD (News) – TivùSat 24, Sky 508
- Rai Gulp HD (Ragazzi) – TivùSat 42, Sky 807
- Rai 3 TGR (Tutte le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Alto Adige, Trentino, Südtirol HD, FVG, FVG Bis, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) (Locale)
- Uninettuno University Tv (E-learning) – TivùSat 701, Sky 812
- Txp 126 – Frequenza 11034 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Globecast
- CGTN (News) – TivùSat 18, Sky 75, 535 (Lingua inglese)
- TNT Comedy (THT) (Semi generalista)
- 8 TV Russia (Generalista)
- TV RUS (Generalista)
- TV RUS Plus (Semi generalista)
- Just Tv (Semi generalista) – Lingua russa
- Eko Tv (Cultura)
- Milady Tv / Nataly / Provence / Karavan Tv (Shopping)
- RTVI Europe (Generalista)
- TV4 Tamazight (Generalista)
- TV5 Coran (Religioso)
- National Prison Radio (Service 1709) (Radio)
- World Radio Network Europe (Radio)
- Txp 127 – Frequenza 11054 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 128 – Frequenza 11075 V (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Media Broadcast Satellite
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 129 – Frequenza 11096 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- Kabelio Infokanal (Promo) – Eliminato (18/03/2026)
- ORF 1 HD / ORF 2 Tirol HD / ORF 3 HD (Generalista)
- 3+ HD / 4+ HD / 5+ HD / 6+ HD (Generalista / Semi generalista)
- ARD Das Erste HD / ZDF HD (Generalista)
- Tv24 HD / Tv25 HD (Generalista / Semi generalista)
- RTL HD / RTL Zwei HD / Vox HD / Sat.1 HD / ProSieben HD / Kabel Eins HD (Generalista)
- Puls Acht HD (Generalista)
- Tele Züri (Locale)
- RTL Super HD (Ragazzi)
- ORF Sport + HD (Sport)
- n-tv (News)
- Servus TV Austria HD (Generalista)
- Txp 130 – Frequenza 11117 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 131 – Frequenza 11137 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
- Al Jazeera English HD (News) – TivùSat 71, Sky 532
- Bloomberg European Tv (News) – TivùSat 82, Sky 529
- Armenia 1 TV (ARMPUB TV) (Generalista)
- 4U Plus (Wns.Tel) (Generalista) – Eliminato (10/03/2026)
- Iran International (News)
- TBN Russia (Generalista)
- GNC (ex CNL) (Religioso)
- Eurasia Worldwide (Generalista) – Lingua russa
- Daystar (Religioso)
- Txp 132 – Frequenza 11158 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 133 – Frequenza 11179 H (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Telespazio
- Sportitalia Solo Calcio HD (Sport) – LCN 54
- CNBC Europe HD (News) – TivùSat 81, Sky 528
- KBS World HD (Generalista) – LCN 91
- Sender Neu Jerusalem (Religioso) – TivùSat 413, Sky 857 – Ora su TivùSat (31/03/2026)
- Telecupole (Locale) – TivùSat 422, Sky 824
- Arte In Channel HD (Shopping) – TivùSat 868, Sky 868
- Canale Italia (Locale) – LCN 821
- Radio Gamma Stereo (Radio) – TivùSat 613, Sky 8863
- Radio Supersound (Radio) – LCN 629
- Radio Margherita (Radio) – TivùSat 630, Sky 8836
- Radio Cusano Campus (Radio)
- Txp 134 – Frequenza 11200 V (SR 34290, FEC 32/45, 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 1 – Frequenza 11219 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 2 – Frequenza 11240 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 3 – Frequenza 11258 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
- Dmax HD (Factual) – LCN 28
- Real Time HD (Lifestyle) – LCN 31
- Food Network HD (Lifestyle) – LCN 33
- Discovery HD (Factual) – LCN 37
- Frisbee (Bambini) – LCN 44
- K2 (Ragazzi) – LCN 46
- Txp 4 – Frequenza 11278 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 5 – Frequenza 11296 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
- Teleradio Pace HD (Locale) – TivùSat 412, Sky 858
- CBC TV (Generalista)
- Medya Haber HD (News)
- K-TV Fernsehen (KTV) (Religioso) – Lingua inglese
- Nûçe Tv HD (NU TV) (News) – Lingua curda
- God Tv (Religioso)
- Amazing Facts (Religioso)
- Txp 6 – Frequenza 11317 V (SR 33000, FEC 3/5, DVB-S2 8PSK)
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 7 – Frequenza 11334 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 8 – Frequenza 11355 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 9 – Frequenza 11373 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- RTL 102.5 Tv HD (Musica) – TivùSat 36, Sky 736
- RTL 102.5 Caliente HD (Musica) – TivùSat 62, Sky 737
- Radio Zeta Tv HD (Musica) – TivùSat 65, Sky 735
- Radio Freccia Tv HD (Musica) – TivùSat 66, Sky 738
- NHK World HD (News) – TivùSat 73, Sky 533 – Lingua inglese
- People Tv – Rete 7 HD (Locale) – TivùSat 420, Sky 825
- Parole di Vita (Religioso) – TivùSat 454, Sky 854
- Rudaw Media Network HD (News)
- Iran International HD (News)
- Kurdistan 24 HD (News)
- Merih Channel Europe HD (MC EU) (Generalista) – Lingua turca
- Al Mayadeen HD (News)
- Bayyinat Tv HD (Religioso)
- RVS Accendi la Speranza (Radio) – LCN 645
- Txp 10 – Frequenza 11393 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
- Nove HD (Generalista) – LCN 9
- Giallo HD (Serie TV) – LCN 38
- HGTV HD (Home & Garden) (Lifestyle) – LCN 56
- Discovery Turbo HD (Factual) – LCN 59
- Txp 11 – Frequenza 11411 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 12 – Frequenza 11432 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Mediaset
- Rete 4 HD (Generalista) – TivùSat 4, Sky 104
- Canale 5 HD (Generalista) – TivùSat 5, Sky 105
- Italia 1 HD (Generalista) – TivùSat 6, Sky 106
- Iris HD (Cinema) – TivùSat 11, Sky 325
- La 5 HD (Semi generalista) – TivùSat 12, Sky 159
- Italia 2 HD (Semi generalista) – TivùSat 16, Sky 175
- Mediaset Extra HD (Semi generalista) – TivùSat 17, Sky 163
- Mediaset 20 HD (Semi generalista) – TivùSat 20, Sky 151
- Focus HD (Cultura) – TivùSat 22, Sky 416
- TgCom 24 HD (News) – TivùSat 25, Sky 509
- TwentySeven HD (Cinema e serie tv) – TivùSat 27, Sky 158
- Cine 34 HD (Cinema) – TivùSat 34, Sky 327
- Top Crime HD (Serie TV) – TivùSat 39, Sky 168
- Boing HD (Ragazzi) – LCN 40
- Cartoonito HD (Bambini) – LCN 41
- Radio Monte Carlo Tv HD (Musica) – TivùSat 67, Sky 716
- Virgin Radio Tv HD (Musica) – TivùSat 68, Sky 717
- Txp 13 – Frequenza 11449 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 14 – Frequenza 11470 V (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 15 – Frequenza 11487 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Jasna Gora (Radio)
- Txp 16 – Frequenza 11508 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 17 – Frequenza 11526 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 18 – Frequenza 11541 V (SR 22000, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 153 – Frequenza 11565 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- France 24 HD English (News) – TivùSat 69, Sky 531
- TRT World HD (News) – TivùSat 72, Sky 564 – Lingua inglese
- France 24 HD Français (News) – TivùSat 75, Sky 541
- Euronews HD English (News) – TivùSat 86, Sky 538 – Solo lingua inglese
- TRT Arabi HD (News) – LCN 567 – Lingua araba
- Bahrain TV HD (Generalista)
- Qatar Tv HD (Generalista)
- Txp 154 – Frequenza 11585 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: CGTN
- CGTN HD (News) – LCN 87 – Lingua inglese
- CGTN Documentary HD (Cultura) – LCN 88 – Lingua inglese
- CCTV 4 HD (Generalista) – LCN 92
- CGTN Español HD (Generalista) – Lingua spagnola
- CGTN Français HD (Generalista) – Lingua francese
- CGTN Russian HD (Generalista) – Lingua russa
- CGTN Arabic HD (Generalista) – Lingua araba
- Txp 155 – Frequenza 11604 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 156 – Frequenza 11623 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 157 – Frequenza 11632 H (SR 9875, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eurovision Services
- Eurovision Services Test HD (ES test 22 HD) (Promo) – Eliminato (29/03/2026)
- Txp 158 – Frequenza 11662 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
- QVC HD (Shopping) – TivùSat 32, Sky 475 – Eliminato (28/03/2026)
- Radio Italia Tv HD (Musica) – TivùSat 35, Sky 725
- RDS Social TV HD (Musica) – TivùSat 50, Sky 724
- Equ Tv HD (ex Unire Sat) (Sport) – TivùSat 51, Sky 220
- Marcopolo Travel Tv (Cultura) – TivùSat 55, Sky 823
- Radio Italia Live HD (Musica) – TivùSat 63, Sky 726
- Radio Kiss Kiss Tv HD (Musica) – TivùSat 64, Sky 727
- Padre Pio Tv HD (Religioso) – TivùSat 445, Sky 852
- TRM h24 (Locale) – TivùSat 519, Sky 519
- Videolina HD (Locale) – TivùSat 819, Sky 819
- TvA Vicenza (Locale) – TivùSat 832, Sky 832
- TVR International (Generalista) – LCN 558
- Med Tv HD (Cultura) – LCN 813 – Lingua inglese e araba
- Tele 5 (Generalista)
- Polonia 1 (Shopping)
- Radio Number One (Radio) – TivùSat 631, Sky 8865
- Canzoni Napoletane (Radio) – TivùSat 646, Sky 827
- Radio Cusano (Palermo, Napoli, Salerno) (Radio)
- Txp 159 – Frequenza 11681 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 50 – Frequenza 11727 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- BBC News Europe (News) – TivùSat 70, Sky 530
- DW – Deutsche Welle HD (News) – TivùSat 85, Sky 543 – Lingua inglese
- Arirang World HD (Generalista) – LCN 534
- BBC Arabic HD (News) – LCN 562
- TV5 Monde Europe (Generalista)
- BBC Persian HD (News)
- RFI Francais (Radio) – TivùSat 656, Sky 8880
- DW-FM02 / DW08 / DW09 (Radio) – LCN 667, 669, 670
- BBC Europe (Radio) – LCN 8876
- DW-FM01 / DW-Feed 1 (Radio)
- Txp 51 – Frequenza 11747 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Al Arabiya HD (News) – LCN 561
- Sky News Arabia HD (News) – LCN 563
- Abu Dhabi Tv (Generalista) – Eliminato (27/03/2026)
- Al Sharqiya / Al Sharjah (Generalista)
- Asharq News Channel / Al Hadath / Al Mashhad (News)
- Txp 52 – Frequenza 11766 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
- Rai 1 HD (Generalista) – TivùSat 1, Sky 101
- Rai 2 HD (Generalista) – TivùSat 2, Sky 102
- Rai 3 HD (Generalista) – TivùSat 3, Sky 103 – TGR a rotazione
- Rai 4 HD (Semi generalista) – LCN 10
- Rai Movie HD (Cinema) – LCN 14
- Senato Italiano HD (Istituzionale) – TivùSat 89, Sky 525
- Rai 4K (Generalista) – LCN 210 – Solo smartcard HD/4K
- Rai Radio 1 (Radio) – TivùSat 601, Sky 8820
- Rai Radio 2 (Radio) – TivùSat 602, Sky 8822
- Rai Radio 3 (Radio) – TivùSat 603, Sky 8824
- Txp 53 – Frequenza 11785 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: MuxIP
- We Do Movies Film al femminile (Cinema) – TivùSat 30, Sky 814
- World Poker Tour HD (Gioco)
- Outdoor Channel Intl. HD (Factual)
- Cricket Gold HD (Sport)
- One America News HD (News)
- Sports First HD (Sport)
- Bare Knuckles Fighting Championship HD (Sport)
- MVMT – Movement of Culture HD (Sport)
- AWE – A Wealth of Entertainment HD (Lifestyle)
- Wild Tv (Factual)
- Ayozat Tv (Sport)
- World Fishing Network (Factual)
- Strongman Champions League HD (Sport) – Eliminato (05/02/2026)
- Txp 54 – Frequenza 11804 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 55 – Frequenza 11823 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- ERT World (Generalista)
- Kanali Voulis (Βουλή) (Generalista)
- ERT Voice of Greece (Radio)
- Txp 56 – Frequenza 11842 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 57 – Frequenza 11862 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- SAT.1 Gold (Generalista) – Nuovo canale (03/03/2026)
- Txp 58 – Frequenza 11881 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Sky
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 59 – Frequenza 11900 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
- BFM Tv (News) – Nuova frequenza (20/11/2025)
- Gulli (Ragazzi) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- Txp 60 – Frequenza 11919 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: EI Towers
- La7 HD (Generalista) – TivùSat 7, Sky 107
- TV2000 HD (Semi generalista) – TivùSat 18, Sky 157
- La7 Cinema HD (Cinema) – TivùSat 29, Sky 161
- Tele Sardegna HD (Locale) – TivùSat 822, Sky 822
- Radio Norba Tv HD (Musica) – LCN 730 – Nuova frequenza (05/02/2026)
- Radio 105 (Radio) – TivùSat 615, Sky 743
- Virgin Radio (Radio) – TivùSat 616, Sky 744
- R101 (Radio) – TivùSat 617, Sky 748
- Radio Monte Carlo (Radio) – TivùSat 618, Sky 742
- InBlu 2000 / InBlu (Radio) – LCN 753, 754
- Radio Subasio / Radiolina (Radio)
- Txp 61 – Frequenza 11938 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 62-67 – Frequenze Varie (11958V, 11977H, 11996V, 12015H, 12034V, 12054H)
- Queste frequenze non contengono canali gratuiti di rilievo.
- Txp 68 – Frequenza 12073 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
- Tv8 HD (Generalista) – TivùSat 8, Sky 125
- Cielo HD (Semi generalista) – TivùSat 19, Sky 126
- Txp 69 – Frequenza 12092 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 70 – Frequenza 12111 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- RTP Internacional (Generalista)
- MTA International HD (Religioso) – Lingua persiana
- Al Jazeera Mubasher / Al Jazeera Documentary (News/Cultura)
- RDS (Radio) – TivùSat 608, Sky 745
- DimSuono Roma (Radio) – TivùSat 609, Sky 8856
- DiscoRadio (Radio) – TivùSat 625, Sky 8858
- Anni 60 (Radio) – TivùSat 627, Sky 8838
- Radio Maria (Radio) – TivùSat 633, Sky 8840
- Radio Kiss Kiss (Radio) – TivùSat 643, Sky 747
- Radio Radicale (Radio) – LCN 8842
- DimSuono Soft Milano / Roma (Radio) – LCN 8857
- RDP Internacional / Antena 1 (Radio)
- Txp 71 – Frequenza 12130 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 72 – Frequenza 12149 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- San Marino Rtv HD (Generalista) – LCN 550
- Tunisie Nationale (Generalista) – LCN 569
- EWTN Catholic (Religioso) – LCN 855
- Simay Azadi (Generalista)
- VOA 365 Persian HD (News) – Tornato (01/03/2026)
- Tele Congo (Generalista)
- RTL 102.5 / Radio Zeta / Radio Freccia (Radio) – TivùSat 610, 611, 612
- Radio Italia s.m.i. (Radio) – TivùSat 620, Sky 746
- M2O / Radio Capital / Radio DeeJay (Radio) – LCN 621, 622, 623
- Radio 24 (Radio) – TivùSat 624, Sky 749
- Radio Onda d’Urto (Radio) – TivùSat 626, Sky 8866
- Radio Mater / Popolare / Radio Sportiva (Radio)
- Giornale Radio / Radio San Marino / Radio Iglesias / Radio Buon Consiglio (Radio)
- Txp 74 – Frequenza 12188 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Tv Okazje (Shopping)
- RMF Maxx / RMF Classic / Zlote Przeboje / Polskie Radio (Radio)
- Txp 76 – Frequenza 12225 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: DVB-Nip
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 79 – Frequenza 12284 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Mango (Shopping)
- Txp 80 – Frequenza 12303 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: TSA
- Telesur HD (Generalista)
- TVE Internacional HD (Generalista)
- Canal 24 Horas HD (News)
- RNE Radio (1 Nacional, Clásica, 3, 5, Exterior, 4)
- Txp 81 – Frequenza 12322 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- Sonlife Broadcasting Network (Religioso) – TivùSat 79, Sky 850
- Txp 85 – Frequenza 12399 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Etisalat
- ESC – Al Masriyah HD (Generalista) – LCN 568
- Kuwait TV1 HD / Dubai International HD / Oman Tv HD / Libya Al Wataniya / Jordan Tv HD (Generalista)
- Txp 89 – Frequenza 12475 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- Euronews Italian (News) – TivùSat 58, Sky 521 – Nuova LCN (09/01/2026)
- Vatican Media Europa HD (Religioso) – TivùSat 81, Sky 515
- BBC Persian HD (News) – Nuovo canale backup (27/01/2026)
- Radio Vaticana Europa (Radio) – LCN 755
- Txp 90 – Frequenza 12520 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: STN
- Bike Channel HD (Sport) – LCN 222 – Chiuso (07/03/2026)
- GO-TV Channel (Sport) – LCN 809
- Orler TV (Shopping) – LCN 867
- Jin Tv (Generalista) – Tornato (11/03/2026) al posto di Med Muzik
- Çira Tv HD / Sterk Tv HD / SLNTV (Generalista) – Lingua curda/inglese
- TBN Europe / Bog Blag Tv / Angel Tv / Supreme Master Tv (Religioso)
- Silk Way HD (ex Jibek Joly) (Generalista)
- Anewz HD (News)
- Txp 92 – Frequenza 12558 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK)
- Hot Bird 4k1 (Promo) – LCN 230
- SBC HD / Saudi TV HD (Generalista)
- Saudi Sunnah HD / Saudi Quran HD / Bayyinat Tv HD (Religioso)
- Al Ekhbaria HD (News)
- Txp 93 – Frequenza 12576 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- ACI Sport Tv HD (Sport) – TivùSat 52, Sky 228
- Al Jazeera HD (News) – TivùSat 77, Sky 560
- GNC HD / Noursat English (Religioso)
- Txp 96 – Frequenza 12635 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Vivacom
- BNT 4 (Generalista)
- City Radio Tv (Musica)
- PPTV (Plovdivska Sveta Mitropolia) (Religioso)
- Telenews (Attualità) – Nuovo canale (24/01/2026)
- BHTV (Bulgarska Khristiyanska Tv) (Religioso) – Nuovo canale (10/02/2026)
- Txp Vari (91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101)
- Frequenze senza canali gratuiti di rilievo.
Pubblicato il 20 mag 2026
