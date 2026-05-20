 TivùSat aggiorna la sua lista canali con due novità interessanti
TivùSat, la piattaforma di intrattenimento satellitare, ha aggiornato la sua lista canali in tutta Italia con due novità molto interessanti.
Continua a crescere TivùSat, la piattaforma di intrattenimento satellitare, che in queste ore ha aggiornato la sua lista canali, introducendo due novità interessanti.

Nello specifico si tratta di due canali molto famosi che ora sono disponibili in HD. Stiamo parlando di Frisbee HD, disponibile alla LCN 44, e di K2 HD, disponibile alla LCN 46.

La nuova lista canali di TivùSat con le due novità

Vediamo quindi come si presenta la nuova lista canali di TivùSat con le due novità aggiunte in queste ore.

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 HD
  4. Rete 4 HD
  5. Canale 5 HD
  6. Italia 1 HD
  7. La7 HD
  8. Tv8 HD
  9. Nove HD
  10. Rai 4 HD
  11. Iris HD
  12. La 5 HD
  13. Rai 5 HD
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium HD
  16. Italia 2 HD
  17. Mediaset Extra HD
  18. TV2000 HD
  19. Cielo HD
  20. Mediaset 20 HD
  21. Rai Sport HD
  22. Focus HD
  23. Rai Storia HD
  24. Rai News 24 HD
  25. TgCom 24 HD
  26. Rai Scuola HD
  27. TwentySeven HD
  28. Dmax HD
  29. La7 Cinema HD
  30. We Do Movies
  31. Real Time HD
  32. QVC HD
  33. Food Network HD
  34. Cine 34 HD
  35. Radio Italia Tv HD
  36. RTL 102.5 Tv HD
  37. Discovery HD
  38. Giallo HD
  39. Top Crime HD
  40. Boing HD
  41. Cartoonito HD
  42. Rai Gulp HD
  43. Rai Yoyo HD
  44. Frisbee HD
  45. K2 HD
  46. Super!
  47. Arte HD
  48. Mezzo
  49. RDS Social TV HD
  50. Equ Tv HD
  51. ACI Sport Tv HD
  52. Sportitalia Solo Calcio HD
  53. Marcopolo Travel Tv
  54. HGTV HD
  55. Euronews Italian
  56. Discovery Turbo HD
  57. We Do Big Stories HD
  58. RTL 102.5 Caliente HD
  59. Radio Italia Live HD
  60. Radio Kiss Kiss Tv HD
  61. Radio Zeta Tv HD
  62. Radio Freccia Tv HD
  63. Radio Monte Carlo Tv HD
  64. Virgin Radio Tv HD
  65. France 24 HD English
  66. BBC News Europe
  67. Al Jazeera English HD
  68. TRT World HD
  69. NHK World HD
  70. Freedom
  71. France 24 HD Français
  72. Dim Tv
  73. Al Jazeera HD
  74. Sonlife Broadcasting Network
  75. CNBC Europe HD
  76. Bloomberg European Tv
  77. Daystar HD
  78. DW – Deutsche Welle HD
  79. Euronews HD English
  80. CGTN HD
  81. CGTN Documentary HD
  82. Senato Italiano HD
  83. Camera dei Deputati
  84. KBS World HD
  85. CCTV 4 HD
  86. Svoboda Tv
  87. Svoboda News
  88. Svoboda Plus
  89. Russia’s Future
  90. Belarus Tomorrow
  91. Gordon Live
  92. CGTN
  93. Rai Radio 2 Visual
  94. Rai 4K
  95. Museum 4K
  96. MyZen 4K
  97. TravelXP 4K
  98. Hot Bird 4k
  99. Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  100. Rai 3 TGR Piemonte
  101. Rai 3 TGR Liguria
  102. Rai 3 TGR Lombardia
  103. Rai 3 TGR Veneto
  104. Rai 3 TGR Alto Adige
  105. Rai 3 TGR Trentino
  106. Rai Südtirol HD
  107. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  108. Rai 3 TGR FVG Bis
  109. Rai 3 TGR Emilia Romagna
  110. Rai 3 TGR Toscana
  111. Rai 3 TGR Marche
  112. Rai 3 TGR Umbria
  113. Rai 3 TGR Lazio
  114. Rai 3 TGR Abruzzo
  115. Rai 3 TGR Molise
  116. Rai 3 TGR Campania
  117. Rai 3 TGR Puglia
  118. Rai 3 TGR Basilicata
  119. Rai 3 TGR Calabria
  120. Rai 3 TGR Sardegna
  121. Rai 3 TGR Sicilia
  122. Teleradio Pace HD
  123. Sender Neu Jerusalem
  124. People Tv – Rete 7 HD
  125. Telecupole
  126. Horse Tv HD
  127. Padre Pio Tv HD
  128. BeJoy Kids
  129. Parole di Vita
  130. Tivù La Guida
  131. TRM h24
  132. San Marino Rtv HD
  133. Rai Radio 1
  134. Rai Radio 2
  135. Rai Radio 3
  136. Rai Isoradio
  137. Rai GR Parlamento
  138. Rai Radio 1 Sport
  139. Rai Radio 3 Classica
  140. RDS
  141. DimSuono Roma
  142. RTL 102.5
  143. Radio Zeta
  144. Radio Freccia
  145. Radio Gamma Stereo
  146. Radio 105
  147. Virgin Radio
  148. R101
  149. Radio Monte Carlo
  150. Rai Radio Südtirol
  151. Radio Italia s.m.i.
  152. M2O
  153. Radio Capital
  154. Radio DeeJay
  155. Radio 24
  156. DiscoRadio
  157. Radio Onda d’Urto
  158. Anni 60
  159. Radio Supersound
  160. Radio Margherita
  161. Radio Number One
  162. Radio Maria
  163. Radio Mater
  164. Popolare
  165. Rai No Name Radio
  166. Rai Radio Tutta Italiana
  167. Rai Radio Techetè
  168. Rai Radio Kids
  169. Rai Radio Live Napoli
  170. Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
  171. Rai Radio Trst A
  172. Radio Kiss Kiss
  173. Radio Sportiva
  174. RVS Accendi la Speranza
  175. Canzoni Napoletane
  176. RFI Francais
  177. Swiss Pop
  178. Swiss Jazz
  179. Swiss Classica
  180. DW-FM02
  181. DW08
  182. DW09
  183. Uninettuno University Tv
  184. Vatican Media Europa HD
  185. Videolina HD
  186. Tele Sardegna HD
  187. TvA Vicenza
  188. Arte In Channel HD

Fonte: TivùSat

Pubblicato il 20 mag 2026

Osvaldo Lasperini
20 mag 2026
