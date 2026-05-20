TivùSat aggiorna la sua lista canali con due novità interessanti

Continua a crescere TivùSat, la piattaforma di intrattenimento satellitare, che in queste ore ha aggiornato la sua lista canali, introducendo due novità interessanti.
Nello specifico si tratta di due canali molto famosi che ora sono disponibili in HD. Stiamo parlando di Frisbee HD, disponibile alla LCN 44, e di K2 HD, disponibile alla LCN 46.
La nuova lista canali di TivùSat con le due novità
Vediamo quindi come si presenta la nuova lista canali di TivùSat con le due novità aggiunte in queste ore.
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 HD
- Rete 4 HD
- Canale 5 HD
- Italia 1 HD
- La7 HD
- Tv8 HD
- Nove HD
- Rai 4 HD
- Iris HD
- La 5 HD
- Rai 5 HD
- Rai Movie HD
- Rai Premium HD
- Italia 2 HD
- Mediaset Extra HD
- TV2000 HD
- Cielo HD
- Mediaset 20 HD
- Rai Sport HD
- Focus HD
- Rai Storia HD
- Rai News 24 HD
- TgCom 24 HD
- Rai Scuola HD
- TwentySeven HD
- Dmax HD
- La7 Cinema HD
- We Do Movies
- Real Time HD
- QVC HD
- Food Network HD
- Cine 34 HD
- Radio Italia Tv HD
- RTL 102.5 Tv HD
- Discovery HD
- Giallo HD
- Top Crime HD
- Boing HD
- Cartoonito HD
- Rai Gulp HD
- Rai Yoyo HD
- Frisbee HD
- K2 HD
- Super!
- Arte HD
- Mezzo
- RDS Social TV HD
- Equ Tv HD
- ACI Sport Tv HD
- Sportitalia Solo Calcio HD
- Marcopolo Travel Tv
- HGTV HD
- Euronews Italian
- Discovery Turbo HD
- We Do Big Stories HD
- RTL 102.5 Caliente HD
- Radio Italia Live HD
- Radio Kiss Kiss Tv HD
- Radio Zeta Tv HD
- Radio Freccia Tv HD
- Radio Monte Carlo Tv HD
- Virgin Radio Tv HD
- France 24 HD English
- BBC News Europe
- Al Jazeera English HD
- TRT World HD
- NHK World HD
- Freedom
- France 24 HD Français
- Dim Tv
- Al Jazeera HD
- Sonlife Broadcasting Network
- CNBC Europe HD
- Bloomberg European Tv
- Daystar HD
- DW – Deutsche Welle HD
- Euronews HD English
- CGTN HD
- CGTN Documentary HD
- Senato Italiano HD
- Camera dei Deputati
- KBS World HD
- CCTV 4 HD
- Svoboda Tv
- Svoboda News
- Svoboda Plus
- Russia’s Future
- Belarus Tomorrow
- Gordon Live
- CGTN
- Rai Radio 2 Visual
- Rai 4K
- Museum 4K
- MyZen 4K
- TravelXP 4K
- Hot Bird 4k
- Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- Rai 3 TGR Piemonte
- Rai 3 TGR Liguria
- Rai 3 TGR Lombardia
- Rai 3 TGR Veneto
- Rai 3 TGR Alto Adige
- Rai 3 TGR Trentino
- Rai Südtirol HD
- Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- Rai 3 TGR FVG Bis
- Rai 3 TGR Emilia Romagna
- Rai 3 TGR Toscana
- Rai 3 TGR Marche
- Rai 3 TGR Umbria
- Rai 3 TGR Lazio
- Rai 3 TGR Abruzzo
- Rai 3 TGR Molise
- Rai 3 TGR Campania
- Rai 3 TGR Puglia
- Rai 3 TGR Basilicata
- Rai 3 TGR Calabria
- Rai 3 TGR Sardegna
- Rai 3 TGR Sicilia
- Teleradio Pace HD
- Sender Neu Jerusalem
- People Tv – Rete 7 HD
- Telecupole
- Horse Tv HD
- Padre Pio Tv HD
- BeJoy Kids
- Parole di Vita
- Tivù La Guida
- TRM h24
- San Marino Rtv HD
- Rai Radio 1
- Rai Radio 2
- Rai Radio 3
- Rai Isoradio
- Rai GR Parlamento
- Rai Radio 1 Sport
- Rai Radio 3 Classica
- RDS
- DimSuono Roma
- RTL 102.5
- Radio Zeta
- Radio Freccia
- Radio Gamma Stereo
- Radio 105
- Virgin Radio
- R101
- Radio Monte Carlo
- Rai Radio Südtirol
- Radio Italia s.m.i.
- M2O
- Radio Capital
- Radio DeeJay
- Radio 24
- DiscoRadio
- Radio Onda d’Urto
- Anni 60
- Radio Supersound
- Radio Margherita
- Radio Number One
- Radio Maria
- Radio Mater
- Popolare
- Rai No Name Radio
- Rai Radio Tutta Italiana
- Rai Radio Techetè
- Rai Radio Kids
- Rai Radio Live Napoli
- Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
- Rai Radio Trst A
- Radio Kiss Kiss
- Radio Sportiva
- RVS Accendi la Speranza
- Canzoni Napoletane
- RFI Francais
- Swiss Pop
- Swiss Jazz
- Swiss Classica
- DW-FM02
- DW08
- DW09
- Uninettuno University Tv
- Vatican Media Europa HD
- Videolina HD
- Tele Sardegna HD
- TvA Vicenza
- Arte In Channel HD
Fonte: TivùSat
Pubblicato il 20 mag 2026
