Tom Hanks mette in guardia i fan dagli annunci generati dall'AI

L’attore premio Oscar Tom Hanks ha lanciato un allarme riguardo a una nuova ondata di truffe online che sfruttano l’intelligenza artificiale per rubare la sua immagine e promuovere false cure miracolose e farmaci miracolosi. In un post su Instagram di giovedì, Hanks ha sottolineato che questi annunci sono stati creati senza il suo consenso e in modo fraudolento, utilizzando tecnologie di AI per falsificare la sua identità.

L’AI utilizzata per truffare il pubblico

Gli annunci fraudolenti sfruttano programmi di AI avanzati che consentono di scambiare il volto di una celebrità con un altro e di clonare la voce dell’obiettivo, facendogli dire qualsiasi cosa. Sebbene Hanks non abbia identificato direttamente gli annunci in questione, uno di questi prevede il riutilizzo di un filmato della sua apparizione al Jimmy Kimmel Live!, manipolando il suo volto e la sua voce per pubblicizzare un “trucco dell’uva in 17 secondi” che promette di far regredire il diabete di tipo 2 in meno di tre settimane.

Hanks nega ogni coinvolgimento e mette in guardia i fan

Nel suo post su Instagram, Hanks ha chiarito con fermezza di non avere nulla a che fare con questi annunci, né con i prodotti, i trattamenti o i portavoce che pubblicizzano queste presunte cure. L’attore, che soffre di diabete di tipo 2, ha sottolineato di lavorare esclusivamente con il suo medico certificato per quanto riguarda il trattamento della malattia. Ha inoltre esortato i suoi fan a non farsi ingannare da queste truffe e a non perdere i loro soldi guadagnati con fatica.

L’abuso dell’AI per scopi fraudolenti: un problema preoccupante

Il caso di Tom Hanks evidenzia un problema sempre più diffuso: l’abuso dell’intelligenza artificiale da parte di truffatori per ingannare il pubblico. Con l’avanzare delle tecnologie di AI, diventa sempre più facile per i malintenzionati creare contenuti falsi e fuorvianti che sfruttano l’immagine e la voce di personaggi famosi per promuovere prodotti o servizi fraudolenti.

È fondamentale che il pubblico sia consapevole di queste pratiche e mantenga un atteggiamento critico nei confronti di annunci online che sembrano troppo belli per essere veri, anche quando coinvolgono celebrità di fiducia come Tom Hanks.