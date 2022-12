Il prossimo Tomb Raider sarà di Amazon Games

Dopo essere stata accantonata da Square Enix in favore di altri progetti, la serie Tomb Raider trova una nuova casa in Amazon Games. La divisione del gruppo di Seattle ha infatti annunciato un accordo siglato con Crystal Dynamics, che porterà alla pubblicazione del nuovo capitolo principale della saga. I primi dettagli diffusi fanno riferimento a un titolo dalla natura multipiattaforma e destinato a un lancio in contemporanea a livello globale.

Amazon Games, la nuova casa di Tomb Raider

Non è ancora stato svelato il nome definitivo, ma la nuova avventura di Lara Croft sarà esclusivamente single player e fortemente incentrata sulla componente narrativa, oltre che sull’esplorazione: Include tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più rilevanti nel mondo del gaming . Non mancheranno ovviamente gli enigmi da risolvere e una grande varietà di nemici da affrontare.

La solida base tecnologica scelta da Crystal Dynamics per la realizzazione è quella dell’Unreal Engine 5. Nessuna data di uscita prevista, per il momento. Lo stesso vale per trailer e screenshot. Maggiori informazioni saranno rese note più avanti.

La serie ha fatto il suo debutto nel 1996, con un titolo in grado di definire un nuovo standard per il genere delle avventure in tre dimensioni e con visuale in terza persona. L’archeologa Lara Croft, a modo suo, ha contribuito in modo significativo all’affermazione sul mercato della prima PlayStation di Sony. Il resto è storia.

Il successo del franchise si è ben presto esteso oltre i confini dell’ambito videoludico, arrivando quasi inevitabilmente a contagiare anche quello cinematografico Il film di Tomb Raider uscito nel 2001, con Angelina Jolie nei panni della protagonista principale, è in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento Prime attivo.

