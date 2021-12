Top 5 regali di Natale hi-tech last minute su Amazon

Ok, è il pomeriggio del 23 dicembre e ancora non hai terminato gli acquisti da mettere sotto l'albero di Natale. Niente panico. Fai un bel respiro, rilassati, la soluzione è a portata di click. Qui è dove ti segnaliamo cinque regali hi-tech in sconto su Amazon e con consegna garantita entro domani.

Regali di Natale hi-tech last minute: la Top 5

Con il Fire TV Stick Lite spendi poco e passa la paura: solo 18,99 euro e chi lo riceverà sarà in grado di trasformare ogni televisore in una Smart TV per lo streaming da Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e così via.

Una pendrive in legno a forma di foglia, con coupon sconto -15%. Non è molto capiente, solo 8 GB, ma con la sua scatola a tema farà di certo bella figura (e non costa molto).

Questo mini proiettore costa molto meno di 50 euro ed è perfetto per le maratone di streaming nelle festività. Ideale per gli amanti dell'home cinema. Gli altoparlanti stereo sono integrati.

Che ne pensi di auricolari Bluetooth impermeabili con custodia che funziona da powerbank per la ricarica e sensori laterali per il controllo di chiamate e musica? Li trovi in questo momento con il 30% di sconto.

Un decoder per il nuovo digitale terrestre compatibile con tutti gli standard necessari per ricevere ogni canale, anche in futuro dopo lo switch previsto per il gennaio 2023. Ha anche funzionalità da media player. Di certo un regalo utile, oggi con il 38% di sconto.

Servono altri spunti? Consulta al sezione Offerte di Natale su Amazon per le altre occasioni last minute.