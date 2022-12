Top Gun: Maverick, guarda il film in streaming

Da molti ritenuto tra i miglior film usciti in questo 2022 ormai agli sgoccioli, Top Gun: Maverick sta per arrivare in streaming per tutti gli abbonati a Paramount+ (incluso nell’ offerta Sky Q), accessibile con la sola sottoscrizione alla piattaforma e senza alcuna spesa aggiuntiva. Grande protagonista è ancora una volta Pete Mitchell, interpretato da Tom Cruise, che torna in azione a più di trent’anni dalla prima pellicola.

Guarda in streaming il film Top Gun: Maverick

In questo sequel, ricco di azione e in cui di certo non mancano i colpi di scena, Maverick si trova alle prese con l’addestramento di studenti e con una missione molto delicata da portare a termine. Senza ulteriori anticipazioni, per evitare qualsiasi rischio spoiler, lasciamo a chi lo desidera il trailer ufficiale pubblicato per promuovere l’arrivo nelle sale cinematografiche. Buona visione.

L’accoglienza al botteghino di Top Gun: Maverick è stata ottima, tanto da spingere la pellicola fino all’undicesimo posto nella classifica dei film con il maggiore incasso nella storia. Ha infatti raccolto circa 1,5 miliardo di dollari, solo nei primi mesi di programmazione, superando mostri sacri come alcuni capitoli delle saghe Harry Potter e Star Wars. Tra pochi giorni lo potrai guardare in streaming su Paramount , incluso nell’offerta Sky Q. Quando? La data di uscita, da cerchiare in rosso sul calendario, è quella di giovedì 22 dicembre, giusto in tempo per Natale.

Oltre a Tom Cruise, nel cast di attori figura anche Val Kilmer, già presente nel lungometraggio originale del 1986. Torna nei panni di Tom Kazansky, soprannominato Iceman, lo stesso ruolo interpretato più di trent’anni fa.

