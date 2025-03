TopSpin 2K25 per PS5 a -61%: il miglior gioco di tennis

Segnaliamo agli appassionati di gaming lo sconto del 61% sul miglior gioco di tennis in circolazione: TopSpin 2K25. La versione PS5 è proposta oggi al suo prezzo minimo storico, ma solo per poco. Si tratta infatti di un’offerta a tempo di Amazon, che potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Tra i punti di forza ci sono il gameplay realistico, una longevità elevata e la qualità del comparto grafico.

L’offerta a tempo per TopSpin 2K25 in versione PS5

Ecco il roster con i più importanti atleti disponibili, tra campioni di oggi e glorie del passato: Jannik Sinner, Roger Federer, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Andy Murray, Belinda Bencic, Ben Shelton, Coco Gauff, Damnil Medvedev, Emma Raducanu, Leylah Fernandez, Karolina Pliskova, Dadison Keys, Matteo Berrettini, Naomi Osaka, Paula Badosa, Sloane Stephens, Taylor Fritz, John McEnroe, Pete Sampras, Steffi Graf, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki e Andre Agassi. È possibile scendere in campo con le tante modalità in singolo e multiplayer disponibili, ad esempio affrontando un’intera carriera per diventare una leggenda del Grande Slam al Centre Court di Wimbledon, al Roland-Garros, agli US Open e agli Australian Open. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 61% sul listino puoi acquistare la versione PS5 di TopSpin 2K25 al prezzo stracciato di soli 29,90 euro. Non devi applicare coupon o inserire codici promozionali, è automatico. Hai una PS4? Per te c’è addirittura lo sconto del 63% e la puoi comprare a soli 25,99 euro.

Si tratta del titolo nella sua versione su disco, venduto e spedito da Amazon senza intermediari, con la consegna gratis (riservata a chi ha un abbonamento Prime attivo) prevista già entro domani se lo ordini subito.