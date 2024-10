Tor Browser 14.0 migliora ulteriormente la sicurezza

Tor Browser 14.0 è l’ultima versione, ufficialmente lanciata dagli sviluppatori, del browser incentrato sulla sicurezza e la privacy dei dati personali durante la navigazione. L’aggiornamento è ora basato su Firefox ESR 128 e migliora ulteriormente la sicurezza online, integrandone le ultime novità.

Tor Browser 14.0: le novità del nuovo aggiornamento

Gli aggiornamenti di Tor Browser 14.0 interessano innanzitutto il design e le funzionalità del browser, con un font grassetto ereditato da Firefox, che permette una miglior visibilità nei titoli, anche con una diversa altezza delle righe per una maggiore accessibilità.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sotto al cofano, la nuova versione consolida ora il codice della base per quanto riguarda l’app Android, oltre al miglioramento della riproducibilità e la riduzione delle dimensioni APK e il potenziamento della falsificazione user agent, per proteggere la privacy in rete.

Tor Browser 14.0 migliora anche l’usabilità, con la possibilità di usufruire nuovamente di funzionalità come picture-in-picture e screenshot, in precedenza eliminate per problemi relativi alla privacy. Su Android, gli utenti possono ora utilizzare la funzionalità “Nuovo circuito per questo sito”, che permette di interrompere il tracciamento nella navigazione senza reimpostare la propria identità.

Viene esteso il supporto per le vecchie piattaforme, tra cui Windows 7, 8 e 8.1, nonché macOS 10.12-10.14. In precedenza, queste avrebbero dovuto non essere più supportati già a partire dalla versione 13.5, ma a seguito di circostanze cambiate, il browser sarà aggiornato anche su queste piattaforme fino a marzo 2026. Questo è anche possibile grazie al supporto da parte di Mozilla per ESR 115, il che consente ancora alla versione 13.5 di continuare a ricevere patch di sicurezza.

In questo modo, gli utenti Windows 10 e macOS 10.15, e versioni successive, riceveranno la versione 14.0 del browser, mentre chi possiede versioni più vecchie dei sistemi operativi continuerà a ricevere aggiornamenti per la versione 13. Gli sviluppatori consigliano, ove possibile, di aggiornare il sistema operativo al fine di ottenere gli aggiornamenti più recenti del browser.

Naturalmente, come per ogni aggiornamento, è possibile consultare la lista dei cambiamenti nella sua completezza direttamente dal sito web ufficiale, dove è anche possibile trovare l’ultima versione da scaricare per la propria piattaforma.