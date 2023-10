Come vedere Torino-Inter in streaming (Serie A)

Torino-Inter è la sfida della giornata 9 di Serie A, da vedere in streaming su DAZN, che indirizzerà la prima parte di stagione per le due squadre. Terminata la lunga pausa dedicata alle nazionali (con ben poche soddisfazioni per gli azzurri), la sfida va in scena nella cornice dello stadio Olimpico del capoluogo piemontese, sabato 21 ottobre alle ore 18:00.

Serie A: guarda Torino-Inter in streaming

Quattordicesimo posto in classifica per i granata a 9 punti, con la volontà di rialzare la testa dopo un inizio difficile, di fronte al loro pubblico. Seconda posizione invece per i nerazzurri, a 19 punti, dietro al Milan che guida la classifica a quota 21 punti e con la prospettiva di un possibile sorpasso al vertice (i rossoneri saranno impegnati domani sera a San Siro nel big match con la Juventus).

È possibile vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi, mentre al commento tecnico c’è Dario Marcolin.

Qualche problema legato agli infortuni per Jurić, soprattutto in difesa. Inzaghi, invece, deve necessariamente considerare l’impegno di Champions League della prossima settimana contro il Salisburgo. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Sazonov, Schuurs, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro, Seck, Vlasic, Zapata;

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

I nerazzurri sono favoriti dal pronostico, che assegna alla loro vittoria il 55% delle possibilità. Solo il 19% per i granata. Il restante 26% si riferisce a un eventuale pareggio.

In questo fine settimana è possibile attivare un abbonamento a DAZN approfittando dell’offerta che propone il piano STANDARD, per tre mesi, al prezzo di soli 19,90 euro invece di 40,90 euro come da listino. Meno della metà, per la formula che include tutte le partite della Serie A in streaming.

