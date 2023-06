Come vedere Torino-Inter in streaming (Serie A)

Torino-Inter chiude il campionato delle due squadre. In campo per la giornata 38 di Serie A, la sfida vedrà i padroni di casa salutare il proprio pubblico al termine di una stagione positiva e gli ospiti dar spazio a un ampio turnover in vista di un impegno ben più importante ormai alle porte, quello di Istanbul. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30 di sabato 3 giugno, con la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Torino-Inter in streaming

Ottavi in classifica a 53 punti, i granata non riusciranno per poco ad agguantare la qualificazione alla Conference League. Accesso automatico alla prossima Champions League ormai certo invece per i nerazzurri, attualmente terzi a 69 punti, che il 10 giugno si contenderanno l’edizione del torneo di quest’anno in Turchia, nella finalissima contro il Manchester City.

I tifosi delle due squadre possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Stefano Borghi per la telecronaca e quella di Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Ecco come i due allenatori, Juric e Inzaghi, dovrebbero schierarsi al fischio d’inizio. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez, Miranchuk, Vlasic, Sanabria;

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Lukaku.

Secondo i pronostici, la testa dei nerazzurri già puntata alla finalissima di Champions potrebbe favorire i granata, ai quali è attribuito il 41% di probabilità di ottenere una vittoria. Soli il 32% per gli avversari, mentre il restante 27% è assegnato a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN, anche i tifosi che si trovano all’estero possono vedere Torino-Inter con la telecronaca in italiano. Se la connessione passa da reti aperte, pubbliche o condivise, ad esempio quella di un albergo, consigliamo di prestare attenzione alla sicurezza di privacy e dati.

Per ogni attività online, streaming compreso, è bene tutelarli in modo adeguato. È ciò che permette la soluzione all-in-one di Nord VPN (in super offerta) con i suoi strumenti: una Virtual Private Network globale, un antivirus efficace, un password manager multipiattaforma e spazio per il backup crittografato sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.