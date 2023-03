Come vedere Torino-Napoli in streaming

Torino-Napoli vede la capolista impegnata in una trasferta piemontese che potrebbe nascondere più di qualche insidia: i granata sono reduci da due vittorie consecutive e hanno dimostrato un ottimo stato di forma, gli avversari hanno ancora nelle gambe la fatica dell’impegno in Champions League contro l’Eintracht. In scena per la giornata 27 di Serie A, con fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 19 marzo, è trasmessa in esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Torino-Napoli in streaming

Gli uomini di Jurić si trovano all’ottavo posto in classifica con 37 punti, subito dietro ai cugini bianconeri. Dominio assoluto in campionato invece per la corazzata di Spalletti, prima a 68 punti e sempre più lanciata verso la conquista dello scudetto, il terzo della sua storia.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico affidato alla voce di Massimo Gobbi.

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Jurić e Spalletti, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetty, Ilic, Aina, Miranchuk, Radonjic, Sanabria;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Secondo i pronostici, il 54% delle probabilità di vittoria è assegnato agli azzurri e il 20% ai granata, mentre il pareggio è quotato al 26%.

Come vedere la partita dall’estero

Anche chi si trova all'estero può vedere Torino-Napoli con telecronaca in italiano e senza blocchi, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dal servizio.

Per lo streaming, così come per tutte le altre attività svolte online, può tornare utile l’impiego di una soluzione che possa tutelare dati e privacy. Quella di NordVPN (oggi in forte sconto) è all-in-one: oltre alla VPN con server in tutto il mondo include un antivirus, il blocco del tracciamento, uno spazio sul cloud per il backup crittografato e un gestore delle password multipiattaforma.

