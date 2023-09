Come vedere Torino-Roma in streaming (Serie A)

Torino-Roma è la partita che conclude la quinta giornata di Serie A. In scena domenica 24 settembre alle ore 20:45, può essere vista in streaming su DAZN, in diretta dallo stadio Olimpico del capoluogo piemontese. La direzione della gara è stata affidata al fischietto dell’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Serie A: guarda Torino-Roma in streaming

Settimo posto in classifica con 7 punti per i granata, che dopo aver inanellato due vittorie consecutive possono ora guardare con un certo ottimismo alla zona utile per una qualificazione in Europa, nonostante la strada sia ancora molto lunga. Solo dodicesimi con 4 punti, invece, i giallorossi, pur essendo reduci da una prestazione eccellente nell’ultimo turno, capaci di superare l’Empoli addirittura 7-0.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli sarà la telecronaca affidata dalla piattaforma alla voce di Edoardo Testoni, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Qualche ballottaggio per i titolari scelti da Jurić e Mourinho. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che gli allenatori dovrebbe mandare in campo dal primo minuto.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda, Vlasic, Radonjic, Zapata;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

Regna un sostanziale equilibrio nel pronostico, seppur con un leggero vantaggio per gli ospiti, ai quali le stime fornite da Google assegnano il 38% di possibilità di agguantare la vittoria. 31% per i padroni di casa e 31% anche per un eventuale pareggio.

Tutta la Serie A è in streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN, dieci partite in ogni turno di campionato. Vale lo stesso per la Serie B e per i match del grande calcio internazionale: LaLiga, Europa League, Conference League e il meglio della Liga Portugal.

