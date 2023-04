Come vedere Torino-Roma in streaming (Serie A)

Torino-Roma in scena per la giornata 29 di Serie A, turno disputato alla vigilia di Pasqua che avvicina sempre più alla conclusione del campionato. Si sfidano due squadre alla ricerca di un risultato utile, seppur con obiettivi e prospettive differenti. Si parte alle ore 18:30 di sabato 8 aprile, sul terreno dello stadio Olimpico nel capoluogo piemontese, con diretta esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Torino-Roma in streaming

Decima posizione con 38 punti e salvezza già in tasca per i granata. Quinto posto in classifica e ambizioni europee per i giallorossi, ancora in corsa anche sul fronte Europa League.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio che vogliono guardare la partita lo possono fare grazie alla diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Dario Mastroianni e il commento tecnico a quella di Alessandro Budel.

A deciderla saranno, soprattutto, le scelte dei due allenatori, Juric e Mourinho. Ecco le probabili formazioni all’ingresso in campo.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillon, Schuurs, Buongiorno, Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez, Vlasic, Radonjic, Sanabria;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Wijnaldum, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Secondo i pronostici, ai padroni di casa è assegnato il 29% di probabilità per una vittoria, il 40% a quella degli ospiti e il restante 31% al pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

La visione di Torino-Roma con telecronaca in italiano è consentita anche a chi si trova all’estero, senza alcuna limitazione, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Attenzione però alla sicurezza di dati e privacy se la connessione avviene attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

