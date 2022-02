Torna a camminare grazie a degli elettrodi

Si chiama Michel Roccati e ha 30 anni il ragazzo di Torino che dal 2017 è rimasto paralizzato a causa di un incidente in moto. Fa parte anche dei tre pazienti che sono riusciti a tornare a camminare grazie ad un dispositivo che gestisce degli elettrodi impiantati sul midollo spinale.

Le attività fatte sono state varie: camminare, andare su una cyclette e anche nuotare: a muovere il tutto è un tablet, che diventa centro di comando per le varie attività. Questo è solo il primo di tanti obiettivi che prevedono il controllo diretto di tali elettrodi con gli impulsi del cervello.

Elettrodi sul midollo spinale: paralizzato torna a camminare

Il sistema prevede di sfruttare le ricerche fatte già nel 2016 su due macachi, mettendo una sorta di by-pass wireless capace di scavalcare la lesione spinale e dare il comando. Michel, che grazie a tutto ciò è riuscito a stare in piedi di nuovo, ha detto:

I primi passi sono stati qualcosa di incredibile, una rinascita. Un sogno che si è avverato dopo l’incubo che ho vissuto. Un grande regalo.

In moto sulla collina di Superga, un animale selvatico ha tagliato la strada a Michel che, per evitarlo, ha avuto un gravissimo incidente che lo ha tenuto in ospedale per mesi. Spina dorsale rotta in più punti, nessuna sensibilità alle gambe e una diagnosi che ormai aveva dettato il suo ultimo verdetto.