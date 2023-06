Torna di nuovo Surfshark con un SUPER sconto

Torna di nuovo Surfshark con le sue grandiose promo! Se sei alla ricerca di una VPN e stai cercando di risparmiare qualche soldo, adesso è l’occasione perfetta.

Surfshark offre attualmente uno sconto impressionante dell’82%, a cui si aggiungono due mesi extra gratuiti.

Con questa offerta, avrai accesso a tutte le funzionalità più recenti per una navigazione Web sicura e ad alta velocità.

Nella sua essenza, Surfshark è uno strumento che consente agli utenti di navigare in Internet con distrazioni minime.

Ciò si ottiene attraverso l’integrazione di funzionalità di blocco pop-up di annunci, tracker e cookie.

Inoltre, Surfshark vanta una velocità impressionante fino a 10 Gbps, facilitata dalla sua vasta rete di server dislocati in tutto il mondo.

Per una comprensione più approfondita, ecco l’elenco dettagliato delle sue offerte.

Torna di nuovo Surfshark, quindi, con una soluzione ottimale per coloro che desiderano navigare in Internet mantenendo il completo anonimato su tutti i propri dispositivi.

Ti consente persino di connettere un numero illimitato di dispositivi, che vanno da PC, notebook, Mac, smartphone e tablet.

Il pacchetto incorpora anche una funzionalità che funge da scudo contro pubblicità, fastidiosi pop-up che richiedono di accettare cookie e malware.

Ciò garantisce di non essere indirizzato a siti Web potenzialmente dannosi quando si sei connesso alla VPN, offrendo un’esperienza di navigazione completamente sicura.

Eliminando la necessità di accettare i cookie, ti viene risparmiato l’inconveniente di rifiutare costantemente il consenso e di eludere il tracciamento. L’estensione Surfshark può essere scaricata per i browser Chrome, Edge e Firefox.

I vantaggi dell’utilizzo di una VPN vanno oltre quando detto sopra, poiché la crittografia dei dati sul traffico su server privati ​​e la possibilità di utilizzare un indirizzo IP associato a una posizione diversa consente di superare le restrizioni regionali su vari siti Web e ridurre le spese su determinati servizi.

Le capacità di protezione di Surfshark non si limitano alle sole reti cablate, poiché fornisce protezione anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, che sono spesso vulnerabili ad attività dannose.

Con l’attivazione della VPN, non è necessario preoccuparsi di potenziali minacce in tali situazioni e puoi navigare in Internet senza alcuna apprensione, anche mentre sei al bar o al ristorante.

Approfitta della garanzia di rimborso di 30 giorni di Surfshark se non sei completamente soddisfatto del servizio. Abbonati oggi per usufruire di tutte le funzionalità e del mega sconto.

