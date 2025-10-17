 Torna Iliad TOP 250 PLUS, la promo a 9,99€ che include 25 GB in roaming
Iliad TOP 250 PLUS include 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 25 GB extra in Europa a 9,99 euro al mese.
Torna TOP 250 PLUS, l’offerta Iliad che include tantissimi Giga da utilizzare all’estero. A soli 9,99 euro al mese, il piano include 250 GB di traffico dati, 5G incluso e minuti e SMS illimitati, più 25 GB extra per il roaming europeo. La promozione è valida fino al 12 novembre: ecco tutti i dettagli.

Minuti e SMS illimitati, anche in Europa

TOP 250 PLUS è l’offerta pensata per chi viaggia molto e spesso. La promo Iliad mette a disposizione 250 GB di traffico in rete 4G/4G+ e 5G, disponibile tuttavia solo nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Una volta raggiunta la soglia dei 250GB, con consenso esplicito, è possibile continuare a navigare a 0,90€/100MB.

Ma ciò che la contraddistingue sono i 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, che si affiancano ai minuti e SMS illimitati nel territorio europeo, più in oltre 60 destinazioni internazionali.

L’offerta comprende tutti i principali servizi gratuitamente: segreteria telefonica, controllo credito residuo, hotspot, portabilità del numero, VoLTE, e assenza di scatto alla risposta. L’attivazione è semplice e veloce: il costo è di 9,99 euro per la SIM. Inoltre, come da filosofia Iliad, l’offerta non subirà mai alcuna rimodulazione e il costo non varierà mai nel tempo.

TOP 250 PLUS di Iliad sarà disponibile soltanto fino al 12 novembre: attivala subito online per ricevere, a soli 9,99 euro al mese, ben 250 GB con 5G incluso, 25 GB extra in Europa, minuti e SMS illimitati.

Pubblicato il 17 ott 2025

17 ott 2025
