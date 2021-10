Torna in prenotazione la Nintendo Switch OLED, ma le scorte sono limitate

Torna disponibile in preordine la nuovissima Nintendo Switch OLED, il modello aggiornato dell’ammiraglia giapponese nella colorazione Bianco/Nero. Considerando la carenza di chip, e quindi la scarsa disponibilità della console, meglio affrettarsi prima che vadano nuovamente sold out.

Nintendo Switch OLED: caratteristiche tecniche

La console propone un nuovo display OLED da 7 pollici con cornici più sottili rispetto al modello precedente. Se l’esperienza collegata alla TV rimane pressoché la stessa, la situazione cambia radicalmente in modalità portatile. L’aggiornamento del display offre colori nettamente più fedeli, aiutati da un contrasto più elevato per un’esperienza mobile senza precedenti. Chiaramente non cambiano le feature che hanno determinato il successo della console a partire proprio dalla doppia modalità di utilizzo. In questo caso però migliorano anche gli altoparlanti, in grado di proporre un suono più pieno e potente rispetto ai precedenti. Presente, ovviamente la modalità tavolo, che grazie al nuovo display e uno stand maggiorato offre un’esperienza molto più stabile e coinvolgente.

Interessante la compatibilità di tutti gli accessori con i precedenti modelli. Ciò significa che sarà possibile utilizzare la docking station del modello precedente anche per la versione OLED. Lo stesso vale per i Joycon e quanto altro. Aumentato lo spazio di archiviazione che raddoppia, passando dai 32GB del precedente modello ai 64GB del modello OLED. Da non sottovalutare è la presenza, nella nuova dock, di una porta LAN RJ45, assente nel modello precedente. Questa consente di ottenere un’esperienza online nettamente migliorata, soprattutto dal punto di vista della latenza. Connettendo la console via cavo otterrai le massime prestazioni offerte dalla tua rete, con sessioni di gioco decisamente più fluide e stabili. Tutto il resto non cambia, mantenendo invariata la filosofia di un prodotto che ha rivoluzionato il concetto tradizionale di console da gioco.

La Nintendo Switch OLED è prenotabile direttamente su Amazon, al momento solo nella variante Bianco/Nero.