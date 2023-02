Torna la promo cashback Very Mobile fino al 28 febbraio 2023

La promo cashback viene nuovamente proposta da Very Mobile fino al 28 febbraio 2023. Si tratta di un mese di ricarica gratis per i nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali.

Gli utenti che passeranno a Very Mobile optando per una delle offerte presenti in questa pagina, una volta che la nuova SIM viene attivata riceveranno sul credito residuo una ricarica omaggio.

Sono esclusi dalla promo i nuovi clienti che provengono da Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre.

Con quale offerte è usufruibile la promo cashback

I profili tariffari che consentono di ottenere la promo cashback di Very Mobile sono i seguenti:

Very a 6,99 euro al mese , la quale prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo mensile è di 6,99 euro .

, la quale prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo mensile è di . Very a 7,99 euro al mese , che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo mensile è di 7,99 euro .

, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo mensile è di . Very a 9,99 euro al mese, con cui si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga al mese di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il costo mensile è di 9,99 euro.

Per usufruire della promo, chi è cliente di TIM, ho. Mobile, Kena Mobile, Vodafone, WindTre e Spusu può attivare un nuovo numero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.