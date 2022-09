Tornado Cash: Coinbase finanzia causa contro gli USA

Coinbase ha annunciato di aver finanziato una causa intentata da sei persone, tra cui due dipendenti dell’azienda californiana, contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per le sanzioni inflitte alla piattaforma Tornado Cash nel mese di agosto. Il mixer di criptovalute è stato utilizzato dal gruppo Lazarus per riciclare il denaro sottratto ad Axie Infinity.

Coinbase contro il governo USA

Tornado Cash è un “cryptocurrency mixer“, ovvero una piattaforma open source che permette agli utenti di depositare fondi da un indirizzo cripto e prelevarli usando un indirizzo differente. La privacy viene garantita perché è più difficile individuare le transazioni sulla blockchain Ethereum. Per questo motivo, Tornado Cash viene spesso sfruttata dai cybercriminali per riciclare i proventi illeciti. Il gruppo Lazarus ha riciclato circa 455 dei 620 milioni di dollari rubati ad Axie Infinity (le autorità hanno sequestrato solo 30 milioni).

All’inizio di agosto, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha inserito Tornado Cash nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, bloccando le transazioni e quindi l’accesso ai fondi. In pratica, il governo USA ha imposto una sanzione ad una piattaforma utilizzata anche per scopi legittimi.

Coinbase ha deciso di supportare economicamente la causa intentata da sei persone perché l’OFAC ha abusato del potere concesso dal Congresso. L’agenzia può sanzionare singoli individui o proprietà, non una tecnologia open source. L’azienda sottolinea che non viene bloccato l’accesso ad Internet solo perché usata per compiere attività criminali. Coinbase ha chiesto quindi di rimuovere Tornado Cash dalla blacklist per consentire agli utenti di accedere ai loro fondi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.