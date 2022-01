Toshiba Canvio Advance 1TB: l'hard disk professionale a 50 euro

Se lo spazio di archiviazione non basta mai, ma necessiti di una periferica affidabile per il tuo lavoro, allora Amazon ha la soluzione per te. Si tratta del Toshiba Canvio Advance 1TB, un hard disk portatile decisamente compatto, ma robusto e con tutto ciò che serve per ottenere la massima efficienza di archiviazione a soli 52 euro.

Hard disk portatile Toshiba Canvio Advance 1TB: caratteristiche tecniche

Il design si caratterizza per uno spessore estremamente contenuto ed un design a trama elegante, che individua subito il settore a cui si rivolge. Il disco utilizza un’interfaccia USB 3.2 così da consentire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Naturalmente il cavo USB Type-A è retrocompatibile con gli standard precedenti, a patto di sacrificare parte della velocità in base all’interfaccia utilizzata dal computer. La capacità da 1TB consente di archiviare una grossa quantità di dati, dai documenti ai progetti passando per foto e video. Si tratta, infatti, di una delle periferiche più apprezzate da fotografi e videografi proprio per la velocità di trasferimento che aiuta ad ottimizzare la produttività.

Tuttavia, a fare davvero la differenza come accennato in apertura è l’affidabilità del disco. Questo, infatti, include un software di sicurezza che consente di impostare una password per l’accesso al disco o ai singoli file. Non manca, inoltre, la possibilità di stilare un calendario per i backup così da automatizzarli ed avere sempre una copia dei file al sicuro. Nel complesso si tratta di una soluzione piuttosto semplice, ideale per chi desidera un dispositivo rapido e accessibile.

Grazie ad un piccolo sconto del 4%, il Toshiba Canvio Advance 1TB può essere acquistato oggi su Amazon a soli 52,41 euro.